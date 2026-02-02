Lula intensifica agenda de inaugurações pelo país no 1º semestre

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deverá cumprir, ao longo do primeiro semestre, uma extensa agenda de lançamentos de programas e inaugurações de obras em diferentes regiões do país. A estratégia busca ampliar a presença do chefe do Executivo em eventos oficiais antes do início das restrições impostas pela legislação eleitoral, que entram em vigor a partir de julho. As informações são da CNN Brasil.

A programação está sendo organizada pela Casa Civil, com a colaboração de todos os ministérios. O objetivo central é concentrar o maior número possível de compromissos institucionais até o período em que agentes públicos ficam impedidos de participar de atos desse tipo por conta do calendário eleitoral.

De acordo com os relatos, a prioridade da agenda presidencial será direcionada principalmente ao Sudeste e ao Nordeste. O Sudeste concentra os três maiores colégios eleitorais do país e costuma ser palco de disputas acirradas entre forças de direita e de esquerda. Já o Nordeste, historicamente mais favorável à esquerda em eleições recentes, é visto como fundamental para equilibrar o cenário diante da vantagem da direita nas regiões Sul e Centro-Oeste.

Levantamentos eleitorais mais recentes indicam avanço do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no Sudeste, fator que tem influenciado diretamente o planejamento político do Palácio do Planalto. Diante desse quadro, Lula tem intensificado, nas últimas semanas, articulações para a definição de palanques estaduais, com atenção especial a São Paulo e Minas Gerais.

Aliados do presidente avaliam que um eventual segundo turno nesses dois estados é considerado decisivo para afastar o risco de derrota na disputa presidencial. Por isso, a agenda de viagens, anúncios e inaugurações tem sido tratada como peça central da estratégia política do governo ao longo deste ano eleitoral.