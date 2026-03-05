Lula nomeia Nauê Bernardo como ministro substituto do TSE

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomeou o advogado brasiliense Nauê Bernardo Pinheiro de Azevedo para o cargo de ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A designação foi oficializada nesta quinta-feira (5) por meio de publicação no Diário Oficial da União. A nomeação ocorre após a definição de uma lista tríplice pelo Supremo Tribunal Federal (STF), da qual o presidente escolheu o novo integrante da Corte eleitoral.

Nauê Bernardo assume a vaga anteriormente ocupada por Edilene Lobo. O mandato previsto para a função é de dois anos. No TSE, os ministros substitutos atuam no apoio às atividades do tribunal e podem ser convocados para participar de julgamentos quando necessário.

Com atuação no campo jurídico e acadêmico, Nauê Bernardo é advogado e cientista político. Atualmente, também é doutorando em direito pela Universidade de Brasília (UnB). Além da trajetória acadêmica, exerce a função de diretor de Igualdade Racial da Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal (OAB-DF).

A escolha presidencial foi feita entre três nomes indicados pelo STF para compor a vaga no tribunal eleitoral. Além de Nauê Bernardo, concorreram os advogados Eduardo Silva Toledo e Engels Muniz.