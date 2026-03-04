Inelegível, Pablo Marçal vai se filiar ao União Brasil

247 - O ex-coach e empresário Pablo Marçal vai deixar o PRTB e se filiar ao União Brasil em São Paulo, em meio a uma tentativa de reorganização política após sua campanha à Prefeitura da capital paulista em 2024. A filiação está prevista para ocorrer na sexta-feira (6), em um evento programado para uma casa de eventos na Vila Olímpia, na Zona Sul da cidade.

Os dirigentes do União Brasil esperam que Marçal consiga reverter duas condenações ainda em análise na Justiça Eleitoral. Caso obtenha decisões favoráveis, a expectativa da legenda é que ele dispute uma vaga de deputado federal ou ao Senado por São Paulo nas eleições de outubro.

Condenações na Justiça Eleitoral

Marçal foi condenado três vezes à inelegibilidade em decorrência de ações ligadas à campanha municipal de 2024. Em duas dessas decisões ainda há recursos pendentes na Justiça Eleitoral. Em um dos processos, a condenação já foi confirmada em segunda instância pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), o que aciona os efeitos da Lei da Ficha Limpa.

Pelas regras da Lei Complementar nº 135/2010, conhecida como Lei da Ficha Limpa, políticos condenados por órgãos colegiados ficam automaticamente impedidos de disputar eleições por oito anos, mesmo que ainda existam recursos em instâncias superiores.

Nesse caso específico, o processo aguarda análise de recurso no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas a condenação em segunda instância já torna Marçal inelegível para as eleições de outubro.

Ação por fake news

Entre os processos relacionados à campanha de 2024, Marçal também foi condenado a indenizar o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) em R$ 100 mil por disseminação de informações falsas durante o período eleitoral.

De acordo com a Justiça Eleitoral, a tramitação de alguns dos processos ainda pode resultar em novas decisões de inelegibilidade quando os casos forem retomados.

Campanha marcada por conflitos

A disputa pela Prefeitura de São Paulo em 2024 foi marcada por forte tensão entre candidatos e episódios de confronto público. Durante o período eleitoral, debates e eventos de campanha registraram trocas de acusações e momentos de conflito.

Um dos episódios de maior repercussão ocorreu durante um debate promovido pela TV Cultura, quando o então candidato José Luiz Datena (PSDB) atingiu Marçal com uma cadeira no palco.

O segundo turno da eleição terminou com a vitória do atual prefeito Ricardo Nunes, que derrotou o candidato do PSOL na disputa final pela prefeitura da capital paulista.