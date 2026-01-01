TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Brasil

      Lula orienta Planalto sobre ameaças dos EUA à Venezuela

      Presidente defende que ataques à América do Sul não sejam tolerados e condiciona reação à gravidade dos danos

      Lula orienta Planalto sobre ameaças dos EUA à Venezuela (Foto: Fábio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil (26/06/2023))

      247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) repassou orientações a auxiliares próximos sobre como o Brasil deve se posicionar diante das ameaças do governo dos Estados Unidos de realizar ações militares contra a Venezuela. As diretrizes foram dadas durante as férias do chefe do Executivo no Rio de Janeiro e envolvem a defesa explícita da soberania dos países da América do Sul. No entendimento de Lula, investidas externas contra o continente sul-americano não podem ser tratadas como episódios aceitáveis nas relações internacionais. As informações são da coluna do jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles.

      Vote no Brasil 247 como melhor canal de notícias e jornalismo e melhor canal de política do Brasil no iBest 2025

      Diretrizes presidenciais em meio à tensão regional

      As orientações foram confirmadas pelo ex-chanceler Celso Amorim, atual assessor especial da Presidência da República para Assuntos Internacionais. Segundo ele, o posicionamento do governo brasileiro segue um princípio já conhecido, mas admite variações conforme a gravidade dos acontecimentos. “As instruções são as mesmas: ataques ao continente sul-americano não podem ser tolerados. Mas o grau da reação depende dos fatos e dos danos humanos e materiais”, afirmou Amorim.

      O papel do Brasil diante de ações externas

      No entorno do presidente, a avaliação é de que o Brasil deve atuar com firmeza diplomática, preservando a estabilidade regional e evitando a escalada de conflitos. A orientação reforça o compromisso histórico da política externa brasileira com a solução pacífica de controvérsias e com o respeito à soberania dos países vizinhos.

      Anúncio dos EUA e repercussão internacional

      A preocupação do Planalto aumentou após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar, no dia 29 de dezembro, a realização de uma primeira ação contra o território venezuelano. De acordo com a imprensa estadunidense, a operação teria sido conduzida pela Agência Central de Inteligência (CIA) e envolvido o uso de drones. Segundo essas publicações, o alvo teria sido um porto que, na avaliação do governo dos Estados Unidos, seria utilizado por um grupo ligado ao tráfico de drogas.

      Artigos Relacionados

      Tags