Lula participa da abertura da Feira Brasil na Mesa nesta quinta-feira

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa da abertura da Feira Brasil na Mesa nesta quinta-feira, a partir das 10h, na Embrapa Cerrados, em Planaltina, no Distrito Federal. O evento reúne autoridades e apresenta iniciativas voltadas à produção agrícola, com destaque para pesquisas científicas e a comemoração dos 53 anos da Embrapa.

A agenda inclui uma visita do presidente ao Pomar da Ciência, espaço onde serão apresentadas pesquisas relacionadas a culturas como pitaya, maracujá e baunilha. Lula também deve percorrer o Pavilhão Brasil na Mesa e a Feira do Produtor, que integram a programação do evento.

A cerimônia contará ainda com a presença da presidenta da Embrapa, Silvia Massruhá, além do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Também participam ministros do governo federal, entre eles André de Paula, da Agricultura e Pecuária; Fernanda Machiaveli, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar; Leonardo Barchini, da Educação; Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome; e José Guimarães, da Secretaria de Relações Institucionais.

A Feira Brasil na Mesa ocorre na sede da Embrapa Cerrados, localizada na BR-020, km 18, em Planaltina, e integra as atividades comemorativas do aniversário da instituição, reconhecida por seu papel no desenvolvimento da pesquisa agropecuária no país.