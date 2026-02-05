Lula reitera confiança em Galípolo apesar da Selic em 15%

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que mantém plena confiança no presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, mesmo com a taxa básica de juros em 15% ao ano. Lula destacou a capacidade técnica do economista, elogiou sua trajetória e disse acreditar que o país reconhecerá, no futuro, as decisões tomadas pela autoridade monetária.

As declarações foram dadas em entrevista ao UOL nesta quinta-feira (5). Segundo o presidente, a relação com Galípolo é baseada em diálogo e confiança, ainda que haja discordâncias em relação ao patamar dos juros. “Bendito seja Deus de me dar a possibilidade de um quadro da capacidade do Gabriel Galípolo no Banco Central, mesmo com o juro de 15%. Eu falo para ele todo dia que o juro está alto, como eu dizia para o [Henrique] Meirelles”, afirmou.

Lula comparou a atual condução do Banco Central com períodos anteriores e ressaltou que, embora critique os juros elevados, respeita a autonomia da instituição. “O Meirelles não tinha autonomia, mas me dizia: ‘olha, se eu baixar agora vai acontecer isso e se não baixar agora vai acontecer isso’. Como eu trabalho com uma relação de confiança, eu acredito naquilo que o Galípolo está fazendo. Acredito e confio”, disse.

O presidente também enfatizou que não pretende interferir na gestão do Banco Central e exaltou o perfil do atual dirigente. “Agora não posso nem tirar ele porque ele tem autonomia, mas é uma pessoa que feliz do país que tem um menino, um jovem da qualidade, com a expertise do Galípolo no Banco Central. Tenho certeza que o Brasil haverá de agradecer”, declarou.

Ao comentar avaliações negativas recorrentes sobre a economia brasileira, Lula criticou previsões pessimistas feitas nos últimos anos e apontou os indicadores de crescimento como prova do desempenho positivo do país. “O que é estranho é que meus amigos ‘pessimistas’ que começaram o ano passado que a economia estava quebrada, que ia dar tudo errado, que não ia crescer, falaram isso em 2023, em 2024, em 2025. O que aconteceu? Esse país só voltou a crescer acima de 3% quando eu voltei à Presidência. Então se você pegar os números hoje é extraordinário”, afirmou.

Questionado sobre o fato de os bons resultados econômicos ainda não se refletirem plenamente na popularidade do governo, Lula atribuiu a situação ao calendário eleitoral. “Não tem campanha ainda. Deixa começar a campanha. Você quer que vire voto faltando oito meses para a campanha? Você vai ver como vai virar voto”, disse o presidente.