"Se tem filho de alguém envolvido é o filho do Bolsonaro”, diz Pimenta na CPMI do INSS

247 - Na sessão de retorno da Comissão Parlamentar Mista de Investigação (CPMI) do INSS, o deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) destacou que os novos documentos encontrados pela Comissão apontam a proximidade do senador Flávio Bolsonaro (PL) com o principal operador da Farra do INSS, Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS.

“Se tem filho de alguém envolvido é o filho do Bolsonaro e teremos que investigar isso a fundo em breve”, afirmou. O deputado se referia à documentos que apontam que Letícia Caetano dos Reis, sócia administradora da empresa do Flávio Bolsonaro, é irmã de Alexandre Caetano dos Reis, sócio e contador do Careca, na empresa Camillo & Antunes LTDA.

Foi protocolado na sessão desta quinta-feira (05), o requerimento para convocação do senador Flávio Bolsonaro, assim como a quebra de sigilo fiscal e bancário. O requerimento registra que Letícia Caetano dos Reis teria sido indicada para a função pelo advogado Willer Tomaz, descrito no documento como alguém próximo a Flávio Bolsonaro. O texto menciona ainda que Willer Tomaz já atuou na defesa de Alexandre Caetano dos Reis em outro processo.

Ao justificar o pedido, o documento apresentado à CPMI afirma que “a investigação desse fluxo financeiro é fundamental para apuração sobre possíveis conflitos de interesse, favorecimento indevido, tráfico de influência, recebimento de vantagens econômicas, ou seja, a eventual vinculação entre decisões administrativas, interesses eleitorais e as atividades do escritório”.

A iniciativa do PT foi protocolada após o relator da CPI, deputado Alfredo Gaspar (União), ter solicitado a quebra de sigilo de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).