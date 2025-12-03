Lula sinaliza fim do tarifaço e diz que pediu a Trump combate ao crime "com inteligência"

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta quarta-feira (3), que vê a possibilidade de um desfecho positivo para as tarifas impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. As declarações ocorreram em entrevista à TV Verdes Mares, do Ceará.

Durante a conversa, Lula explicou que tratou de temas econômicos e de segurança em um telefonema de 40 minutos com Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, realizado na terça-feira (2). O chefe do Executivo brasileiro destacou que o combate ao crime organizado foi um dos assuntos centrais. “Vamos utilizar a inteligência que nós temos, dos países que fazem fronteira com o Brasil, dos EUA, e de outras partes do mundo, para que a gente possa jogar todo o peso do mundo para derrotar as facções criminosas, o narcotráfico, e tantas outras coisas ilícitas”, afirmou.

O presidente também reforçou que a cooperação internacional deve priorizar tecnologia e monitoramento, e não ações armadas. “A gente não precisa utilizar arma, podemos usar inteligência para acabar com o narcotráfico o crime organizado”, declarou.

Ao comentar as tarifas anunciadas por Trump, que elevaram em 50% a taxação de produtos brasileiros, Lula disse enxergar uma mudança próxima no cenário. “Da mesma forma que o povo teve uma notícia ruim quando o Trump anunciou a taxação [de 50%], acho que está perto de ouvir uma notícia boa”, afirmou. Segundo ele, o diálogo com Washington abre margem para avanços diplomáticos e comerciais. “Muita coisa vai acontecer”, completou o presidente, indicando expectativa de flexibilização nos próximos passos das negociações.