Trump se declara para Lula: “I like Lula”

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (2) que manteve uma “ótima ligação” com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo o republicano, a conversa abordou temas centrais da relação bilateral, como comércio exterior e as sanções aplicadas por Washington ao Brasil.O líder estadunidense também destacou a boa relação pessoal com o presidente brasileiro. “Mas tivemos uma conversa muito boa. Eu gosto dele. Tivemos boas reuniões, como vocês sabem, e tivemos uma conversa muito boa hoje, sim”, disse.

Trump explicou que discutiu com Lula medidas adotadas pelos EUA nos últimos anos. “Tivemos uma ótima conversa, falamos sobre comércio, falamos sobre sanções porque, como vocês sabem, eu impus sanções, que têm a ver com certas coisas que aconteceram”, afirmou. Entre essas ações estão tarifas sobre produtos brasileiros, a aplicação da Lei Magnitsky ao ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes e a revogação de vistos de autoridades brasileiras — parte delas vinculada ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A conversa entre os dois líderes durou cerca de 40 minutos, marcada por temas econômicos e de segurança. A conversa abordou a recente decisão dos Estados Unidos de retirar a tarifa adicional de 40% aplicada a itens brasileiros como carne, café e frutas — medida que Lula considerou um gesto significativo para destravar negociações comerciais. O presidente brasileiro observou, entretanto, que ainda existem outros produtos tarifados que exigirão discussão direta entre os dois governos para permitir progresso rápido na pauta econômica.

Em uma postagem no X (antigo Twitter), Lula também disse ter enfatizado a importância de fortalecer a cooperação internacional no enfrentamento ao crime organizado. Ele destacou ações recentes conduzidas pelo governo brasileiro com o objetivo de sufocar financeiramente facções criminosas e apontou que diversas dessas estruturas têm ramificações fora do país, exigindo articulação com parceiros estratégicos.

Trump, por sua vez, manifestou respaldo pleno às iniciativas apresentadas pelo Brasil. Segundo o relato oficial, o presidente dos Estados Unidos afirmou ter “total disposição em trabalhar junto com o Brasil” e garantiu apoio às medidas conjuntas voltadas ao combate das organizações criminosas.