Lula e Trump conversam por telefone sobre 'comércio, economia e combate ao crime organizado'

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou por telefone, nesta terça-feira (2), com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em um diálogo de 40 minutos marcado por temas econômicos e de segurança.

A conversa abordou a recente decisão dos Estados Unidos de retirar a tarifa adicional de 40% aplicada a itens brasileiros como carne, café e frutas — medida que Lula considerou um gesto significativo para destravar negociações comerciais. O presidente brasileiro observou, entretanto, que ainda existem outros produtos tarifados que exigirão discussão direta entre os dois governos para permitir progresso rápido na pauta econômica.

Lula também enfatizou a importância de fortalecer a cooperação internacional no enfrentamento ao crime organizado. Ele destacou ações recentes conduzidas pelo governo brasileiro com o objetivo de sufocar financeiramente facções criminosas e apontou que diversas dessas estruturas têm ramificações fora do país, exigindo articulação com parceiros estratégicos.

Trump, por sua vez, manifestou respaldo pleno às iniciativas apresentadas pelo Brasil. Segundo o relato oficial, o presidente dos Estados Unidos afirmou ter “total disposição em trabalhar junto com o Brasil” e garantiu apoio às medidas conjuntas voltadas ao combate das organizações criminosas.

Ao final do diálogo, os dois líderes concordaram em retomar a conversa em breve, a fim de acompanhar o andamento das negociações comerciais e das ações coordenadas na área de segurança.

