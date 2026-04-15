Lula tem 43% de aprovação e 52% de desaprovação, diz Quaest

247 - Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (15) mostra que 43% dos brasileiros aprovam o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, enquanto 52% desaprovam.

O quadro reforça uma tendência de queda na avaliação do governo federal. Desde o começo do ano, a desaprovação passou de 49% para 52%, enquanto a aprovação caiu de 47% para 43%, de acordo com os dados.

Segundo a pesquisa, um dos fatores responsáveis pela queda na avaliação é a percepção negativa sobre a economia. Para uma maioria dos respondentes, a economia está piorando. A taxa saiu de 48% para 50% que viu piora, enquanto 21% afirmam que viram melhora no último ano, ante 24% do mês passado. Segundo a pesquisa, 27% afirmam que a economia está do mesmo do mesmo jeito.

O principal fator por trás dessa piora parece ser o preço dos alimentos nos mercados, segundo o diretor da Quaest, Felipe Nunes. Subiu de 59% para 72% a parcela dos que afirmam ter observado aumento nos preços no último mês.

"Além dos preços, tem o endividamento das famílias que continua atingindo um número muito expressivo de brasileiros. De março do ano passado pra cá, saltou de 65% para 72% os entrevistados que afirmam ter poucas ou muitas dívidas pra pagar", disse Nunes.