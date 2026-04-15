Lula e Flavio Bolsonaro estão tecnicamente empatados no 2º turno, diz Quaest

247 - A mais recente pesquisa Quaest indica que Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 42% das intenções de voto em um eventual segundo turno das eleições presidenciais de 2026, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registra 40%. O cenário representa um empate técnico dentro da margem de erro, mas marca a primeira vez em que o senador supera numericamente o atual presidente no levantamento.

O estudo foi encomendado pela Genial Investimentos e ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 9 e 13 de abril. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

Mudança de tendência nas pesquisas

O resultado mais recente indica uma mudança gradual no desempenho dos candidatos ao longo dos últimos meses. Em dezembro, Lula liderava com uma vantagem de dez pontos. Esse intervalo foi diminuindo ao longo do tempo, passando para sete pontos em janeiro e cinco em fevereiro.

Já em março, os dois apareceram empatados com 41% cada, no primeiro registro de igualdade na série histórica da Quaest. Agora, em abril, Flávio Bolsonaro surge à frente numericamente, com vantagem de dois pontos.

No cenário atual, além dos 42% de Flávio e 40% de Lula, 2% dos entrevistados se declaram indecisos, enquanto 16% afirmam votar em branco, nulo ou não comparecer às urnas.

Comparação com outros cenários

A pesquisa também simulou outros possíveis confrontos de segundo turno, sempre com Lula como candidato. Nesses cenários, o presidente mantém vantagem sobre os adversários testados.

Contra o governador Romeu Zema (Novo), Lula aparece com 43% contra 36%. Já diante de Ronaldo Caiado (União Brasil), o petista registra 43%, enquanto o adversário soma 35%.

Em um cenário com Renan Santos (Missão), Lula alcança 44%, contra 24% do oponente. Já contra Augusto Cury (Avante), que foi incluído pela primeira vez no levantamento, Lula também aparece com 44%, enquanto o adversário registra 23%.

O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-09285/2026.