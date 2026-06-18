Lula vence Flávio Bolsonaro por 45% a 40% no 2° turno, aponta Times Brasil/CNBC

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceria o senador Flávio Bolsonaro (PL) em um eventual segundo turno da eleição presidencial, segundo pesquisa divulgada nesta quinta-feira (18) pela Times Brasil/CNBC. O levantamento aponta que Lula alcança 45% das intenções de voto, enquanto o parlamentar registra 40%.

Os dados foram produzidos pela empresa American Analytics e divulgados pela Times Brasil/CNBC. A informação foi publicada originalmente pela Agência Estado. No cenário testado, 10% dos entrevistados afirmaram que votariam em branco ou nulo, enquanto 5% disseram estar indecisos.

A pesquisa reforça a liderança do atual presidente em uma possível disputa direta contra um dos principais nomes ligados ao bolsonarismo para a sucessão presidencial.

Lula também lidera em disputa contra Caiado

O levantamento avaliou ainda uma eventual disputa de segundo turno entre Lula e o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD). Nesse cenário, o presidente também aparece na frente.

De acordo com os números da pesquisa, Lula registra 45% das intenções de voto, enquanto Caiado soma 39%. Outros 11% dos entrevistados declararam intenção de votar em branco ou nulo.

Além disso, 5% afirmaram não saber em quem votariam ou preferiram não responder, mantendo um contingente de eleitores ainda sem definição de voto.

Primeiro turno mostra vantagem para o presidente

Na simulação de primeiro turno, Lula lidera com 38% das intenções de voto. O percentual coloca o petista oito pontos à frente de Flávio Bolsonaro, que aparece na segunda posição com 30%.

A distância entre os dois evidencia a concentração das preferências eleitorais nos nomes mais conhecidos do cenário político nacional, segundo os dados apresentados pela pesquisa.

Os demais pré-candidatos avaliados aparecem com percentuais significativamente inferiores aos dos dois primeiros colocados.

Caiado, Renan Santos, Zema e Joaquim Barbosa aparecem atrás

Entre os demais nomes incluídos no levantamento, Ronaldo Caiado registra 4% das intenções de voto no primeiro turno. O empresário Renan Santos, do partido Missão, aparece com 3%.

Já o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) e o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa (DC) alcançam 2% cada um na simulação apresentada pela American Analytics.

O levantamento também mostra que 8% dos entrevistados votariam em branco ou nulo no primeiro turno, enquanto 11% permanecem indecisos sobre a escolha para a Presidência da República.