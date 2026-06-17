Eleitor vê futuro melhor sob Lula em emprego, renda, saúde e educação, aponta CNT/MDA

247 – A pesquisa CNT/MDA divulgada na terça-feira (16) mostra que os brasileiros têm expectativas mais positivas do que negativas para os próximos seis meses em áreas centrais como emprego, renda mensal, saúde e educação. Os dados fortalecem o ambiente político do presidente Lula (PT) e reduzem o espaço da oposição para sustentar uma narrativa de pessimismo sobre o país.

Na área do emprego, 37,5% dos entrevistados acreditam que a situação vai melhorar nos próximos seis meses, enquanto 21,6% esperam piora. Outros 37,5% acreditam que ficará igual. O resultado mostra que a percepção de melhora supera com folga a de deterioração.

Em relação à renda mensal, o quadro também é favorável. Segundo a CNT/MDA, 28,6% esperam aumento da renda, contra apenas 11,3% que acreditam em diminuição. A maioria, 56%, avalia que sua renda ficará igual, mas o saldo entre otimismo e pessimismo é amplamente positivo.

Na saúde, 31,4% esperam melhora nos próximos seis meses, enquanto 20,5% acreditam que a situação vai piorar. Na educação, a diferença é ainda maior: 33% projetam melhora, contra 17% que esperam piora.

A segurança pública é a área mais equilibrada entre as expectativas testadas, mas ainda assim a percepção de melhora supera a de piora: 28,2% acreditam que a segurança vai melhorar, contra 25% que esperam piora. Outros 44,5% dizem que a situação ficará igual.

A síntese da pesquisa destaca que as expectativas para emprego, renda mensal, saúde, educação e segurança têm percepções futuras de melhora superiores às de piora. Esse dado é politicamente importante porque mostra que parte relevante da população enxerga o país em trajetória de estabilidade ou avanço, e não de colapso.

Para Lula, o resultado é positivo porque conecta sua liderança eleitoral a uma expectativa concreta de melhora na vida cotidiana. Emprego, renda, saúde e educação são temas diretamente associados à experiência material dos brasileiros e costumam pesar fortemente na decisão de voto.

Para Flávio Bolsonaro (PL) e a oposição, os dados representam um obstáculo. A estratégia bolsonarista depende de alimentar uma percepção de crise generalizada, mas a CNT/MDA mostra que o eleitorado não vê o futuro imediato apenas sob a ótica do medo ou da piora.

A melhora na expectativa também aparece em paralelo à recuperação da avaliação do governo. A avaliação positiva de Lula chegou a 35,3%, superando a negativa, de 34,3%. A aprovação pessoal do presidente é de 48,8%, também acima da desaprovação, de 46,2%.

No campo eleitoral, Lula lidera todos os cenários testados. Na estimulada de primeiro turno, marca 41,8%, contra 28,2% de Flávio Bolsonaro. No segundo turno contra o senador, vence por 49,3% a 36,8%.

O conjunto dos dados sugere que o presidente entra na reta eleitoral beneficiado por uma combinação de liderança política, melhora na avaliação do governo e expectativa positiva em áreas sensíveis. A oposição, por sua vez, enfrenta maior dificuldade para convencer o eleitor de que o país está em rota negativa.

A pesquisa ouviu 2.002 pessoas entre 10 e 14 de junho de 2026. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. A coleta foi presencial domiciliar, e o levantamento está registrado no TSE sob o número BR-04256/2026.