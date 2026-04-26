Lula volta a Brasília após procedimentos médicos em São Paulo

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva retornou a Brasília na tarde deste domingo (26), após passar por procedimentos médicos em São Paulo, incluindo a retirada de uma lesão de pele e tratamento de tendinite. A orientação médica prevê recuperação com cuidados específicos e retomada da agenda oficial já na segunda-feira (27).

Lula foi submetido às intervenções na última sexta-feira (24), no Hospital Sírio-Libanês, onde recebeu alta no mesmo dia após os atendimentos.

Segundo a equipe médica, o presidente passou pela retirada de uma lesão de câncer de pele localizada no couro cabeludo. Além disso, realizou uma infiltração no punho para tratar uma tendinite no polegar da mão direita. Ele deixou o hospital por volta das 11h, conforme sua assessoria de imprensa.

O médico Roberto Kalil explicou que o quadro não apresenta gravidade maior. “É uma lesão localizada, não espalha para nenhum lugar. O máximo que pode acontecer é ficarem aparecendo pequenas feridas. Ele já estava acompanhando há algum tempo. Resolveu tirar. Isso não implica mau prognóstico. É acompanhamento”, afirmou.

Kalil também detalhou a necessidade do procedimento. “Quando cresce, a gente precisa retirar, porque senão continua crescendo, não cicatriza, sangra. É uma lesão localizada e a conduta é a remoção”, disse.

Por precaução, foi realizada uma biópsia da lesão, cujo resultado deve ser divulgado nos próximos dias. A recomendação médica inclui repouso durante o fim de semana e atenção especial à exposição solar, já que a cicatrização do couro cabeludo pode levar cerca de um mês.