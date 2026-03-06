Magda Chambriard destaca lucro de 200% e dá sinal verde para investidores

247 - A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, afirmou que o desempenho financeiro da companhia em 2025 demonstra a força da estatal e envia um recado claro ao mercado financeiro. Segundo ela, o expressivo crescimento do lucro é resultado direto das estratégias adotadas para ampliar a produção, as vendas e a eficiência operacional da empresa. As declarações foram dadas em entrevista à agência Reuters.

De acordo com o balanço divulgado pela empresa, a Petrobras registrou lucro líquido de R$ 110,1 bilhões em 2025, o que representa um crescimento de 200,8% em comparação com o resultado do ano anterior. O desempenho foi impulsionado pelo aumento da produção de petróleo, expansão das vendas internas e externas e ganhos de eficiência nas operações da companhia.

O resultado chama atenção porque ocorreu mesmo em um cenário de queda no preço médio internacional do petróleo em relação a 2024. Segundo os dados da companhia, o barril foi negociado em média a cerca de US$ 70 ao longo de 2025.Ao comentar o desempenho financeiro da estatal, Chambriard demonstrou confiança no futuro da companhia e enviou um recado direto ao mercado. “Quem apostar contra a Petrobras vai perder”, disse Chambriard à Reuters.

A executiva destacou que os números reforçam a capacidade da Petrobras de gerar valor tanto para seus acionistas quanto para o país, especialmente em um momento de transformações no mercado global de energia.

A presidente da estatal também comentou o atual cenário internacional do petróleo, marcado por forte volatilidade. O mercado tem registrado alta nos preços desde o agravamento das tensões geopolíticas envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã.

Segundo Chambriard, a Petrobras acompanha atentamente a evolução do mercado antes de tomar qualquer decisão sobre eventuais ajustes nos preços dos combustíveis no Brasil."Agora é olhar para a frente e ver o que a Petrobras pode entregar a seus acionistas e ao país no novo cenário de Brent que o contexto mundial está desenhando", acrescentou.

Enquanto a estatal mantém seus preços estáveis, algumas distribuidoras de combustíveis já teriam iniciado reajustes nos valores repassados aos postos, em resposta à alta do petróleo no mercado internacional. A informação foi divulgada pela Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes (Fecombustíveis).

Atualmente, a Petrobras é responsável por cerca de 70% do abastecimento de combustíveis no Brasil, o que torna suas decisões de preços determinantes para o comportamento do mercado nacional.