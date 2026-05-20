Marqueteiro de Flávio Bolsonaro deixa campanha em meio ao escândalo Dark Horse

247 - O publicitário Marcello Lopes, conhecido como Marcellão, decidiu deixar a coordenação da pré-campanha presidencial do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) após uma reunião realizada nesta quarta-feira (20). Amigo pessoal do parlamentar, ele havia sido anunciado como coordenador-geral de comunicação da campanha.

As informações são da coluna de Igor Gadelha, do Metrópoles. Segundo a publicação, Marcellão afirmou que a decisão de sair partiu dele próprio e argumentou que, neste momento, pretende concentrar esforços na própria empresa, a Cálix Propaganda, além de priorizar outros negócios.

Embora tenha dito que começaria oficialmente os trabalhos apenas em 1º de junho, o publicitário já vinha atuando havia algumas semanas na pré-campanha de Flávio Bolsonaro. Nos últimos dias, no entanto, passou a ser alvo de críticas internas após a divulgação de mensagens e notícias relacionadas a um encontro do senador com o banqueiro Daniel Vorcaro.

A saída ocorre em meio à movimentação de Flávio Bolsonaro para reorganizar a comunicação da campanha. De acordo com a coluna, o senador aproveitou uma viagem a São Paulo nesta quarta-feira (20) para avançar nas conversas sobre a contratação de um novo marqueteiro.

Além de reuniões com empresários e representantes do mercado financeiro, Flávio também se encontrou com profissionais da área de marketing na capital paulista. Entre os nomes cotados por auxiliares do senador está o publicitário Eduardo Fischer, que atua há mais de 30 anos no setor, com trajetória concentrada principalmente na área comercial.

Fischer participou de campanhas publicitárias de grande repercussão, entre elas a ação “número 1” da Brahma na Copa de 1994. Até a mudança, Marcello Lopes era o nome definido para comandar a comunicação da pré-campanha presidencial de Flávio Bolsonaro.

A troca no núcleo de marketing acontece após a crise envolvendo Flávio e Vorcaro ampliar o desgaste interno em torno da estratégia de comunicação. Marcellão, dono da Cálix Propaganda, deixa a função antes mesmo do início formal de sua atuação na campanha, previsto para 1º de junho.