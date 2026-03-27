MBRF anuncia investimento bilionário no Paraná

247 - A MBRF anunciou na sexta-feira (27) um plano de investimentos superior a R$ 1 bilhão no Paraná, com foco na ampliação da capacidade produtiva e no fortalecimento de sua atuação no mercado internacional. A estratégia inclui a expansão de linhas industriais, diversificação do portfólio e adaptação de unidades para atender às exigências de exportação.

Os recursos serão direcionados à ampliação da produção de alimentos processados, ao aumento da capacidade industrial e ao fortalecimento da base de produtores integrados. A iniciativa também contempla ajustes nas unidades para novas habilitações sanitárias, com o objetivo de ampliar o alcance da empresa em mercados externos e acompanhar mudanças no padrão de consumo.

Entre os projetos previstos, está a criação de um novo turno na produção de perus em Francisco Beltrão, além da adequação da planta local para exportação de peito de peru ao mercado europeu. Em Ponta Grossa, haverá expansão das linhas de pizzas e lasanhas, enquanto em Toledo estão programados investimentos para ampliar a produção de empanados e aumentar os embarques de pés de frango para a China. O plano também inclui a expansão das operações no segmento de gelatina e colágeno.

O chairman da companhia, Marcos Molina, destacou que o plano acompanha a evolução da demanda global por proteínas e as transformações no comportamento do consumidor. “A estratégia de crescimento da MBRF está totalmente alinhada ao contínuo aumento da demanda global por proteínas. Há aumento das exportações e melhora do consumo interno impulsionados principalmente por mudanças nos hábitos dos consumidores e pelo uso de canetas emagrecedoras”, afirmou.

O Paraná ocupa papel estratégico nas operações da empresa, que mantém sete unidades no estado. Nessas estruturas, são produzidos itens como aves, suínos, alimentos processados, perus, margarinas e produtos para animais de estimação, com exportações destinadas a cerca de 70 países.

Parte dos investimentos, no valor de R$ 375 milhões, foi estruturada por meio do Fundo de Investimento Agrícola do Paraná (FIDC Paraná), voltado ao fortalecimento da cadeia produtiva de aves e suínos. Desse montante, R$ 300 milhões foram aportados pela empresa, enquanto R$ 75 milhões correspondem a subsídios do governo estadual.

Além disso, a companhia acessou incentivos do programa Paraná Competitivo, com a liberação de R$ 300 milhões em créditos de ICMS e a previsão de novos benefícios que podem alcançar R$ 700 milhões.

O vice-presidente de finanças e relações com investidores da MBRF, José Ignacio Scoseria, ressaltou que os aportes reforçam a posição da empresa no setor. “Os investimentos fortalecem a capacidade produtiva da MBRF e tornam a empresa mais competitiva para acompanhar o crescimento estrutural da demanda do mercado. Estamos avançando na geração de valor e consolidação da MBRF como uma das líderes globais no setor de alimentos”, declarou.