BC liquida Entrepay e investiga ligação com esquema do Banco Master

247 - A Entrepay, empresa de meios de pagamento, foi liquidada extrajudicialmente pelo Banco Central nesta sexta-feira (27) após suspeitas de envolvimento em um esquema de fundos ligado ao Banco Master e ao seu ex-controlador, Daniel Vorcaro, que está preso. A medida foi tomada diante do comprometimento financeiro da instituição e de indícios de irregularidades em suas operações, conforme apontam investigações da autoridade monetária, informa o jornal O Globo.

A Entrepay teria atuado como intermediária em uma estrutura que desviava recursos ao longo da cadeia de pagamentos. A empresa, que operava no credenciamento de meios de pagamento, recebia valores de emissores, mas não os repassava a subcredenciadores e estabelecimentos comerciais, gerando um desequilíbrio no sistema.

Esquema envolveria fundos e valorização artificial

De acordo com pessoas com conhecimento das investigações, parte dos recursos desviados teria sido direcionada para a compra de cotas de fundos administrados pela gestora Reag. Esses ativos seriam inflados artificialmente, permitindo posteriormente a retirada dos valores.

Um dos casos citados envolve o fundo Hans 2 Fundo de Investimento Part. Multiestratégia, cujas cotas adquiridas por Vorcaro no fim de 2023 registraram valorização de cerca de R$ 290 milhões em apenas um dia. O padrão, segundo interlocutores, seria semelhante ao utilizado em operações de crédito do Banco Master com empresas aparentemente independentes, mas que redirecionavam recursos para fundos ligados à mesma estrutura.

Insolvência e impacto no sistema financeiro

Como parte dos ativos da Entrepay estava vinculada a esses fundos, a perda de valor desses investimentos levou à insolvência da instituição. O Banco Central destacou, em nota, que a decisão de liquidação foi motivada por irregularidades e riscos aos credores.

“A liquidação extrajudicial foi motivada pelo comprometimento da situação econômico-financeira da instituição líder do Conglomerado, bem como por infringência às normas que disciplinam sua atividade e por prejuízos que sujeitam a risco anormal seus credores”, informou o BC.

A medida também atingiu outras empresas do grupo: Acqio Adquirência Instituição de Pagamento S.A. e Octa Sociedade de Crédito Direto S.A.

Possíveis efeitos sobre fintechs e bandeiras de cartão

A interrupção dos pagamentos aos lojistas pode gerar prejuízos para bandeiras de cartão, que, pelas regras do Banco Central, são responsáveis pela estrutura dos arranjos de pagamento. Situação semelhante já ocorreu no caso da Will Pay, que gerou impacto superior a R$ 5 bilhões.

Além disso, fintechs e bancos digitais de menor porte que mantinham operações com a Entrepay podem ser afetados, especialmente em modalidades de crédito baseadas em antecipação de receitas futuras, conhecidas no mercado como “fumaça”. Ainda assim, a expectativa de interlocutores é de que o impacto sistêmico seja limitado, dado o tamanho reduzido do grupo, que representava cerca de 0,009% dos ativos do Sistema Financeiro Nacional em dezembro de 2025.

Grupo Entre nega irregularidades

Em nota, o grupo Entre afirmou que suas operações estavam em conformidade com a legislação até a decretação da liquidação e negou qualquer vínculo estrutural com Daniel Vorcaro.

“Não corresponde à realidade a alegação de que haveria estrutura destinada a intermediar recursos em benefício de Daniel Vorcaro ou de empresas a ele relacionadas, inexistindo vínculo societário, de controle ou de governança entre as partes”, declarou.

O grupo também informou que já conduzia um processo de descontinuação das operações das empresas liquidadas, dentro de uma revisão estratégica.

“O Grupo esclarece que vinha conduzindo, de forma estruturada, um processo de descontinuação das operações dessas sociedades, no contexto de uma revisão estratégica de seu portfólio de negócios, com foco na transição ordenada das atividades, no cumprimento das obrigações assumidas e na preservação da continuidade operacional durante esse período.”

A empresa acrescentou que seguirá colaborando com as autoridades e que suas demais operações continuam normalmente.