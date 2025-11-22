Mendonça dá apoio a Jorge Messias e diz que não quer ver “alguém com bons princípios” repetir sua trajetória até o STF

247 - O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), voltou a manifestar apoio público ao advogado-geral da União, Jorge Messias, indicado pelo presidente Lula para a vaga aberta na Corte. Os dois participaram de um culto evangélico em São Paulo, ocasião em que Mendonça fez um discurso ressaltando sua própria trajetória difícil até a Suprema Corte e desejando que Messias tenha um processo mais justo no Senado.

Indicado em 2021 pelo então presidente Jair Bolsonaro, Mendonça voltou a afirmar que não considera ter sido tratado com equidade durante sua indicação, a sabatina e a votação final no Senado. Essa é a segunda manifestação pública de Mendonça. A primeira foi pela redes sociais, logo após a indicação de Messias pelo presidente Lula.

“Eu não quero que alguém que tenha bons princípios e bons valores passe pela mesma situação que eu passei. Assim como considero que não fui tratado com a devida justiça, eu não quero que um irmão meu passe pelo que eu passei.”

A sabatina de Messias no Senado ainda não tem data marcada, mas a articulação política já está em curso e deve ganhar intensidade nos próximos dias. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre teria ficado descontente com a indicação de Messías, pois tinha preferência pelo nome do também senador Rodrigo Pacheco.