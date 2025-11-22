Conib celebra indicação de Jorge Messias ao STF

247 – A Confederação Israelita do Brasil (Conib) divulgou nota pública em que saúda a indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal, feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A manifestação foi publicada em seu site oficial e reconhece a importância do novo ministro para o fortalecimento institucional do País.

A íntegra da nota foi divulgada pela Conib, que ressaltou a experiência do agora integrante da Corte e a confiança depositada em sua atuação.

Reconhecimento à trajetória de Jorge Messias

Na nota oficial, a Conib afirma que a carreira do jurista é marcada pela “dedicação ao serviço público” e pelo “compromisso com a justiça”. Esses atributos, segundo a entidade, justificam a confiança na atuação de Messias no Supremo e reforçam a relevância de sua nomeação.

A Confederação aponta que a chegada de Messias à mais alta Corte do País representa “um marco relevante para o fortalecimento das instituições democráticas e para a garantia dos direitos fundamentais de todos os cidadãos brasileiros”.

Contribuição esperada para o Estado Democrático de Direito

No texto, a entidade deseja “pleno êxito” ao novo ministro e enfatiza que sua presença no STF deverá contribuir para o “engrandecimento da Justiça” e a consolidação do Estado Democrático de Direito.

A Conib finaliza reiterando que está “à disposição para o diálogo e cooperação em prol dos valores que unem nossa sociedade”, sinalizando disposição para manter interlocução institucional com o Supremo e o governo federal.