Malafaia acusa Alcolumbre de tentar interferir na escolha de Lula para o STF

247 – O pastor Silas Malafaia voltou a criticar o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, por tentar bloquear a indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF), feita pelo presidente Lula. As declarações foram publicadas pela colunista Mônica Bergamo, no jornal Folha de S.Paulo.

Malafaia afirmou que não entrará “no jogo de Alcolumbre”, apesar de suas divergências com Messias e com o governo federal. “Eu tenho divergências grandes com o Messias. Ele é esquerdopata gospel, e eu não sou. Eu tenho mil diferenças com o Lula. Mas todo mundo sabe que é prerrogativa do presidente da República indicar ministros do STF. E Alcolumbre agora tenta escolher ministro do STF no lugar de Lula, como fez com Bolsonaro”, disse o pastor.

Lembranças da disputa por André Mendonça

O líder religioso relembrou a disputa travada no Senado quando André Mendonça, indicado pelo então presidente Jair Bolsonaro, enfrentou forte resistência de Davi Alcolumbre na Comissão de Constituição e Justiça. “Eu tenho memória. Eu me lembro quando Alcolumbre jogou pesadíssimo para tentar derrubar a indicação de André Mendonça ao Supremo. Fez isso porque tinha um candidato dele”, declarou.

Segundo Malafaia, aquela disputa foi marcada por um embate aberto: “Foi uma guerra”, afirmou.

Críticas à postura do presidente do Senado

O pastor disse que vê incoerência no comportamento de Alcolumbre e que não pretende se alinhar a interesses que considera duvidosos. “Eu não vou participar desse jogo de Alcolumbre, porque ele também não é confiável. Quando interessa a ele, ele faz o jogo. É só ver o que está fazendo aí com a questão da anistia. E agora a direita vai fazer graça para o Alcolumbre? Eu não vou participar desse joguinho por algum interesse que ele tem”, afirmou, em referência ao posicionamento do senador contra a votação do projeto que beneficia Bolsonaro.

“Só sou contra quando há crime ou comunismo”, diz pastor

Ao comentar como costuma agir diante de indicações ao Supremo, Malafaia disse que só se opõe quando considera haver elementos graves: “Eu só me levanto contra a indicação de alguém para o STF quando a pessoa cometeu crimes comprovados. Ou quando é comunista, como o Flávio Dino, porque o comunismo foi a revolução que mais massacrou cristão e matou evangélicos”.

Ele afirmou também que não se opôs à indicação de Cristiano Zanin, feita pelo presidente Lula: “Qual é o problema de ele ter sido advogado de Lula? Qual é o crime do Zanin? Advogado é crime? Não, eu não vou ser contra”, relatou.

Defesa da prerrogativa presidencial

Para Malafaia, Alcolumbre tenta novamente tomar para si uma atribuição exclusiva do Executivo: “Fora isso, não é prerrogativa do presidente do Senado indicar ministros da Corte. Quer dizer então que é o Alcolumbre que é o confiável para indicar quem ele quer? Ele está repetindo agora o mesmo jogo que fez com o Bolsonaro. Só porque o Lula é meu inimigo político, então que se lasque? Não, tenha paciência. Minha consciência e meu caráter não permitem que eu faça isso”.