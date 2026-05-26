Mensagens apontam pagamentos do PCC a Deolane Bezerra: "Deo… Beze…"

247 - A Polícia Civil e o Ministério Público afirmam que mensagens apreendidas e comprovantes bancários indicam pagamentos destinados a Deolane Bezerra em uma investigação sobre um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC. A influenciadora foi presa na última quinta-feira (22), no âmbito da Operação Vernix, e é investigada por suspeita de lavagem de dinheiro, associação ao tráfico e participação em organização criminosa. A defesa nega qualquer envolvimento dela com a facção ou com recursos ilícitos, informa o Fantástico.

Investigação começou após bilhetes em presídio

Segundo a apuração, o caso teve origem em 2019, quando agentes penitenciários encontraram bilhetes escondidos em uma cela do presídio de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo. De acordo com o Ministério Público e a Polícia Civil, as mensagens traziam ordens atribuídas a Marcos Willians Herbas Camacho, conhecido como Marcola, e a Alejandro Camacho Júnior.

Os investigadores afirmam que, a partir desse material, chegaram a um casal apontado como “laranja” no esquema. A dupla teria criado uma transportadora nas proximidades do presídio para movimentar e lavar dinheiro do PCC, incluindo recursos associados ao tráfico internacional de cocaína.

Mensagens citariam abreviação ligada a Deolane

Em celulares apreendidos durante a Operação Vernix, policiais dizem ter encontrado conversas sobre repasses financeiros. Uma das mensagens mencionaria uma abreviação que, na avaliação da investigação, fazia referência a Deolane Bezerra.

“Há contato de Everton, determinando transferências para uma abreviação que se referia a ‘Deo... Beze’... e um número de conta bancária que, uma vez apurada, revelava a identidade de Deolane Bezerra”, afirmou um dos delegados responsáveis pela investigação.

A polícia também afirma ter localizado comprovantes de depósitos feitos por Ciro César Lemos, apontado como um dos operadores da transportadora investigada, em contas vinculadas à influenciadora.

Relatório aponta movimentação milionária

Um relatório financeiro elaborado pela polícia indica que mais de R$ 13 milhões passaram pelas contas pessoais de Deolane entre 2018 e 2022. O mesmo levantamento aponta ainda a movimentação de outros R$ 14 milhões por empresas registradas em nome dela.

Para os investigadores, parte dos valores teria sido distribuída em dezenas de contas e empresas associadas à influenciadora. A polícia também cita a existência de empresas abertas em cidades próximas a Presidente Venceslau e aponta indícios de que elas funcionariam como estruturas de fachada.

Deolane nega ligação com a transportadora

Em depoimento durante audiência de custódia, Deolane afirmou que os valores recebidos tinham relação com serviços advocatícios. Ela também negou qualquer ligação com a transportadora investigada.

A defesa declarou que “não há nenhuma relação com crime organizado ou dinheiro de origem ilícita” e sustentou que todos os rendimentos da influenciadora são declarados e compatíveis com suas atividades empresariais.

Monitoramento e prisão

Segundo a polícia, Deolane foi monitorada com apoio da Interpol enquanto estava em Roma, na Itália, antes de ser presa no Brasil. Após a detenção, ela foi levada para o presídio feminino de Tupi Paulista, no interior de São Paulo.

A Operação Vernix segue investigando a suspeita de lavagem de dinheiro e a possível participação de pessoas e empresas em uma estrutura financeira usada para movimentar recursos atribuídos ao PCC.