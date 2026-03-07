Mesmo sob ofensiva de fake news, Lula segue liderando pesquisa Datafolha, diz Lindbergh

247 - O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) afirmou neste sábado (7) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva demonstra resiliência política ao seguir na liderança dos cenários eleitorais apontados por pesquisa do instituto Datafolha, mesmo em meio ao que classificou como uma ofensiva recente de fake news promovida por setores da extrema-direita.

O comentário ocorre após a divulgação de levantamento que indica um cenário de maior equilíbrio na disputa presidencial de 2026. Segundo os dados, Lula aparece com 46% das intenções de voto em um eventual segundo turno contra 43% do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), diferença dentro da margem de erro. O resultado aponta o parlamentar como principal nome da oposição no cenário eleitoral.

Em publicação nas redes sociais, Lindbergh destacou que o desempenho do presidente ganha peso político por ocorrer em um momento considerado por parte do debate público como desfavorável ao governo. Ainda assim, ressaltou que Lula continua à frente nas projeções eleitorais.

A pesquisa DataFolha de hoje sai num momento em que muitos avaliam como ruim para o presidente Lula, após uma nova ofensiva de fake news por parte da extrema-direita. Mesmo assim, Lula continua liderando em todos os cenários de primeiro e segundo turnos.



“A pesquisa Datafolha de hoje sai num momento em que muitos avaliam como ruim para o presidente Lula, após uma nova ofensiva de fake news por parte da extrema-direita. Mesmo assim, Lula continua liderando em todos os cenários de primeiro e segundo turnos”, escreveu.

O deputado também avaliou que setores da oposição já estariam em campanha antecipada para a disputa eleitoral. Em resposta, afirmou que o campo governista pretende intensificar o debate público sobre as condições de vida da população e os indicadores econômicos recentes.

“Eles já estão em campanha. Nós vamos começar agora. Vamos falar sobre a vida do povo brasileiro: menor desemprego da série histórica, aumento real do salário mínimo, maior renda média da história, inflação sob controle”, declarou.

Na mesma manifestação, Lindbergh criticou propostas que atribui à extrema-direita e afirmou que esse campo político pretende alterar políticas sociais e trabalhistas. “A extrema-direita já começou a mostrar seu verdadeiro plano de destruir a política de valorização do salário mínimo, retirar direitos trabalhistas, atacar aposentados e colocar novamente a economia a serviço dos bancos e dos super-ricos”, afirmou.

Ao comentar possíveis adversários políticos, o deputado mencionou diretamente Flávio Bolsonaro e questionou sua capacidade de enfrentar Lula em uma disputa nacional. “Quem é Flávio Bolsonaro frente a um estadista do tamanho do presidente Lula?”, escreveu.

Na sequência, ele levantou críticas relacionadas à segurança pública e a investigações envolvendo o senador. “Flávio vai falar de quê? De segurança pública e esquecer que ele era aliado do chefe do Escritório do Crime, Adriano da Nóbrega?”, afirmou.

O deputado também mencionou denúncias envolvendo o caso das chamadas rachadinhas e o patrimônio do parlamentar. “Vai falar de corrupção e esconder o esquema de rachadinha e sua mansão milionária em Brasília?”, acrescentou.

Por fim, Lindbergh comparou o cenário econômico atual com o período do governo anterior. “Vai falar de economia com Lula, quando o povo estava na fila do osso com Bolsonaro?”, questionou.