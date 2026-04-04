Michelle contradiz Carlos e diz que Bolsonaro "está há seis dias sem soluços"

247 - A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou neste sábado (4) que Jair Bolsonaro (PL) está há seis dias sem apresentar crises de soluços, em uma declaração que contradiz diretamente o relato recente feito por Carlos Bolsonaro sobre o estado de saúde do ex-presidente. A atualização foi publicada nas redes sociais e indica uma evolução no quadro clínico, com a retomada de sessões de fisioterapia.

Na publicação, Michelle destacou a melhora e comemorou o momento. “Galego está há seis dias sem soluços. Conseguindo fazer a fisioterapia! Motivo mais do que suficiente para me alegrar e agradecer ao nosso amado Pai”, escreveu.

A fala contrasta com o diagnóstico apresentado poucos dias antes por Carlos Bolsonaro, que descreveu um cenário mais grave ao visitar o pai na última quarta-feira (1º). Na ocasião, ele afirmou: “Meu pai continua enfrentando crises de soluços intermináveis e ininterruptas, e sua saúde se deteriora rapidamente em razão das comorbidades e do cerceamento de liberdade”.

Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e 3 meses em prisão domiciliar humanitária desde 27 de março, após receber alta hospitalar. Ele havia permanecido internado por cerca de duas semanas para tratar uma broncopneumonia bacteriana.

A medida foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, com prazo inicial de 90 dias, após parecer favorável do procurador-geral da República, Paulo Gonet, ao pedido da defesa do ex-presidente.