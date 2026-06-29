Michelle pediu orientação espiritual de “profeta” norte-americano antes de romper com Flávio Bolsonaro

247 – A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro buscou uma orientação espiritual sobre os rumos da disputa presidencial meses antes de tornar pública a crise com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). A informação foi publicada pela jornalista Malu Gaspar, em reportagem no jornal O Globo, com base em relatos de interlocutores de Michelle.

Michelle procurou um "profeta" norte-americano para ajudá-la a compreender qual posição deveria adotar na sucessão presidencial. À época, o cenário político ainda incluía a possibilidade de uma candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), enquanto Flávio Bolsonaro trabalhava para consolidar seu próprio projeto eleitoral.

De acordo com os relatos obtidos por O Globo, o religioso teria aconselhado Michelle a apoiar uma eventual candidatura presidencial de Tarcísio. A expectativa da ex-primeira-dama, segundo pessoas próximas, era integrar uma chapa como candidata à Vice-Presidência da República.

Esse cenário, no entanto, acabou sendo abandonado após o lançamento da candidatura de Flávio Bolsonaro, que passou a ser tratado como herdeiro político do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ainda conforme a reportagem, Michelle chegou a relatar ao enteado a orientação recebida, mas o senador não teria dado importância ao conselho.

Com a definição do novo cenário eleitoral, Michelle passou a concentrar seus esforços na disputa por uma das duas vagas ao Senado pelo Distrito Federal, considerado um dos principais redutos eleitorais do bolsonarismo. No segundo turno das eleições de 2022, Jair Bolsonaro obteve 58,81% dos votos válidos no DF, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu 41,19%.

Relação com os filhos de Bolsonaro

Segundo a reportagem, o episódio também evidencia as dificuldades na convivência entre Michelle Bolsonaro e os filhos do ex-presidente, uma relação que, conforme interlocutores, sempre foi marcada por atritos e que se deteriorou ainda mais nos últimos meses.

O desgaste aumentou após Michelle criticar publicamente a articulação política entre o PL e o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) no Ceará. A aliança foi conduzida pelo deputado federal André Fernandes (PL-CE) e ocorreu durante o lançamento da pré-candidatura do senador Eduardo Girão (Novo) ao governo cearense.

Na ocasião, Michelle classificou como precipitada a aproximação entre o bolsonarismo e Ciro Gomes, provocando desconforto dentro do partido.

Michelle relata desentendimento com Flávio

Em vídeo divulgado na quarta-feira (24), Michelle Bolsonaro afirmou que procurou Flávio para conversar sobre a situação política no Ceará, mas disse ter recebido uma resposta considerada ofensiva.

Segundo a ex-primeira-dama, o senador reagiu de forma agressiva durante a conversa telefônica.

"Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou no telefone. Disse que seria melhor eu ficar fora das decisões do partido. Disse que eu havia chegado ontem e não entendia nada de política", afirmou Michelle.

Conforme informou anteriormente o blog de Malu Gaspar, Michelle comunicou previamente ao marido que gravaria um vídeo criticando Flávio Bolsonaro e acusando o senador de ter lhe dado uma "punhalada".

Ainda de acordo com um interlocutor ouvido pela reportagem, Jair Bolsonaro não teria autorizado formalmente a divulgação do vídeo, mas compreendeu a decisão da esposa. "Ele está na Faixa de Gaza. Deixou ela desabafar", resumiu o aliado