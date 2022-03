Milton Ribeiro pede exoneração do MEC, após escândalo de gabinete paralelo

Apoie o 247

247 - O ministro da Educação, Milton Ribeiro, pediu exoneração, de acordo com informação publicada pela CNN Brasil nesta segunda-feira (28). A exoneração, assinada por Jair Bolsonaro, foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União.

O titular do MEC foi alvo de pressão após admitir que, na liberação de verbas para ações na educação, o governo Jair Bolsonaro prioriza prefeituras com pedidos intermediados por dois pastores - Gilmar Santos e Arilton Moura.

O procurador-geral da República, Augusto Aras, havia pedido a abertura de inquérito para investigar o ministro.

A ministra Cármen Lúcia será a relatora do inquérito no STF que investigará o agora-ex-titular do MEC.

