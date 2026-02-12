Ministério das Mulheres e PRF reforçam combate à violência no Carnaval

247 - O Ministério das Mulheres e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) anunciaram uma parceria para fortalecer a campanha de enfrentamento à violência contra a mulher durante o Carnaval em todo o país. A iniciativa foi divulgada em comunicado oficial e prevê ações de conscientização e prevenção ao longo do período festivo.

De acordo com as informações apresentadas na divulgação institucional, a mobilização busca ampliar o alcance da mensagem de denúncia de agressões, assédio e importunação sexual, com destaque para o uso do Ligue 180, canal da Central de Atendimento à Mulher disponível em todo o território nacional.

Mensagem será exibida em 27 capitais

A campanha tem como lema: "Se liga, ou eu ligo 180. Governo do Brasil: do lado das mulheres, contra a violência no Carnaval". Faixas com a mensagem serão instaladas nas entradas e saídas de postos da PRF nas 27 capitais brasileiras. A distribuição do material está programada para ocorrer nesta semana, às vésperas das festividades carnavalescas.

A ministra das Mulheres, Márcia Lopes, destacou a importância da ação como medida prioritária. “Nosso objetivo é levar a mensagem para onde as pessoas estão, de forma clara e direta, seja nas rodovias e postos de grande circulação. Toda mulher precisa saber que não está sozinha”, afirmou. Segundo ela, a campanha também conta com o apoio de secretarias estaduais e municipais voltadas às políticas para as mulheres.

Atuação integrada e reforço nas operações

A PRF informou que a cooperação amplia o alcance das operações já realizadas pela corporação. A diretora de inteligência da instituição, Nadia Zilotti, ressaltou os resultados obtidos com o uso de ferramentas de investigação. “A PRF, com o uso de inteligência policial, tem obtido resultados positivos na identificação e prisão de agressores com mandados de prisão em aberto. Nesse carnaval, a parceria com o Ministério das Mulheres amplia ainda mais o alcance das nossas operações e fortalece as ações de prevenção às vítimas”, declarou.

Ela também enfatizou o compromisso institucional com a proteção das mulheres. “É uma atuação que reafirma o compromisso da PRF com a defesa da vida e com a garantia de segurança e proteção das mulheres em todo o país”, completou.

Em Brasília, as faixas poderão ser vistas na BR-040, no km 0, na Unidade Operacional da PRF em Santa Maria. A iniciativa também foi replicada em unidades da corporação nos demais estados.

Como funciona o Ligue 180

O Ligue 180 é um serviço gratuito e confidencial que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. A denúncia pode ser feita de forma anônima e é válida em todo o território nacional. Além das ligações telefônicas, o atendimento também pode ser acessado por meio de chat via WhatsApp, pelo número (61) 9610-0180.

A campanha integra um esforço mais amplo do Governo do Brasil no enfrentamento à violência contra as mulheres. A ação está alinhada ao Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio, lançado na quarta-feira (4), que reúne os poderes da República sob o conceito “Todos juntos por todas”, com foco na mobilização social e no engajamento ativo da população no combate à violência de gênero.