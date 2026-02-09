Ministério projeta acordo da FCA até o fim do primeiro semestre

247 - O acordo para a renovação da concessão da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA), operada pela VLI, deve ser concluído até o fim do primeiro semestre de 2026. A previsão foi apresentada pelo secretário Nacional de Transporte Ferroviário do Ministério dos Transportes, Leonardo Ribeiro, ao comentar o estágio atual do processo, cujo contrato vigente expira em julho deste ano.

Segundo Ribeiro, apesar da expectativa inicial de antecipação da renovação, o cronograma acabou sendo mantido em razão do andamento das etapas técnicas e regulatórias. “O processo da renovação passou pelo Ministério, fizemos uma revisão da proposta da empresa. Hoje é um projeto muito mais focado no investimento em via permanente”, afirmou o secretário a jornalistas.

Após a análise no Ministério dos Transportes, o processo seguiu para a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e está na fase final de avaliação. O diretor-geral da agência, Guilherme Theo Sampaio, detalhou os próximos passos e indicou que o encaminhamento ao Tribunal de Contas da União (TCU) deve ocorrer nas próximas semanas. “O nosso cronograma é que até março vamos mandar para o Tribunal de Contas da União. Então, deve-se seguir uma conclusão até o fim do primeiro semestre. E aí poder fazer o termo de prorrogação”, disse.

Os estudos associados à renovação preveem investimentos da ordem de R$ 30 bilhões para a construção e a modernização de mais de 4 mil quilômetros de trilhos ao longo da malha da FCA. Como parte do redesenho da concessão, outros cerca de 3 mil quilômetros deverão ser devolvidos à União.

As declarações foram feitas nesta segunda-feira (9) durante a cerimônia de entrega de novas locomotivas destinadas à operação da Ferrovia Centro-Atlântica. As máquinas foram fornecidas pela Progress Rail, empresa do grupo Caterpillar, e fazem parte de um lote total de oito locomotivas adquiridas em 2024, com investimento estimado em R$ 200 milhões.

Com a incorporação desse novo lote, a VLI acumula a compra de 27 locomotivas desde 2024, somando cerca de R$ 600 milhões em investimentos. Em outubro de 2025, a companhia também firmou um contrato de prestação de serviços de manutenção com a Progress Rail, voltado às operações ferroviárias no Corredor Norte, que conecta o Tocantins ao sistema portuário de São Luís.

O acordo, o primeiro desse tipo firmado pela Progress Rail na América do Sul, tem duração de dez anos e valor de até R$ 500 milhões, com foco no suporte às operações ferroviárias da VLI na região.

Em comunicado, o CEO da VLI, Fábio Marchiori, relacionou a renovação da concessão à continuidade dos aportes no setor. “Um eventual novo ciclo de concessão da Ferrovia Centro-Atlântica permitirá a continuidade de investimentos para aquisição de vagões e locomotivas, a fim de suportar o aumento de volume de cargas previsto nos estudos de demanda da renovação”, afirmou.