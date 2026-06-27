Missão brasileira inicia resgates na Venezuela e terá 4º voo humanitário

247 - A missão humanitária brasileira na Venezuela, que iniciou operações de busca e resgate neste sábado (27), será reforçada neste domingo (28) por um quarto voo humanitário com 35 bombeiros militares de São Paulo e Minas Gerais. As equipes atuam em áreas atingidas por terremotos de magnitude 7,2 e 7,5, que provocaram destruição em Caracas e em outras cidades do país.

O trabalho reúne integrantes do Corpo de Bombeiros, técnicos da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e cães farejadores, mobilizados para localizar sobreviventes sob os escombros. A operação está concentrada principalmente no município de Vargas, no estado de La Guaira, uma das regiões mais afetadas pelos abalos sísmicos.

Mesmo diante de dificuldades logísticas, a equipe coordenada por Armin Braun, diretor de Preparação e Socorro da Defesa Civil Nacional, resgatou ao menos duas pessoas com vida e trabalha para retirar uma criança presa sob os destroços.

O novo voo partirá da Base Aérea de Guarulhos, em São Paulo, e levará bombeiros militares dos dois estados para se juntar às equipes que já estão em operação em La Guaira. A medida amplia a presença brasileira no esforço internacional de resposta à emergência.

A mobilização do Brasil é coordenada pela Agência Brasileira de Cooperação (ABC), vinculada ao Ministério das Relações Exteriores (MRE). O governo brasileiro mantém diálogo com autoridades venezuelanas e organismos internacionais para ampliar a assistência conforme as necessidades identificadas no terreno.

A primeira equipe enviada ao país decolou na sexta-feira (26), da Base Aérea de Guarulhos, em uma aeronave KC-390 Millennium da Força Aérea Brasileira (FAB). O avião pousou às 23h40, no horário de Brasília, na Base Militar da Força Aérea Venezuelana El Libertador, em Maracay.

Neste sábado (27), o segundo voo partiu da Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, levando um hospital de campanha e purificadores de água. Um terceiro voo decolou no mesmo dia com kits de medicamentos e um módulo complementar para a instalação da estrutura hospitalar.

Os terremotos foram seguidos por cerca de 20 réplicas e provocaram destruição extensa, com desabamentos de edifícios e danos em diferentes cidades venezuelanas. As operações de busca e salvamento seguem em curso.

Ao menos 1.400 pessoas morreram, segundo as autoridades venezuelanas. O número de vítimas pode subir à medida que as equipes avançam em áreas de difícil acesso e removem escombros em regiões densamente atingidas.

Diante da gravidade da situação, a presidenta encarregada da Venezuela, Delcy Rodríguez, decretou estado de emergência nacional e pediu apoio humanitário à comunidade internacional. O Brasil permanece mobilizado para enviar novos recursos conforme a evolução da crise.