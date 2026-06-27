Mortos em terremotos na Venezuela chegam a 1.430

247 - O número de mortos nos terremotos que atingiram a Venezuela subiu para 1.430, segundo balanço divulgado por Jorge Rodríguez, presidente da Assembleia Nacional e irmão da líder interina Delcy Rodríguez. A tragédia também deixou ao menos 3.238 feridos e 3.142 desabrigados.

O levantamento anterior, divulgado na sexta-feira (26), apontava 920 mortos e 4.300 feridos. As atualizações oficiais vêm sendo feitas por diferentes autoridades venezuelanas, enquanto equipes de resgate seguem trabalhando em prédios destruídos.

O estado de La Guaira, na região costeira do país, é a área mais afetada. O acesso ao local foi restringido na noite de sexta-feira (26), segundo o ministro do Interior, Diosdado Cabello, para evitar que o fluxo de pessoas prejudique as operações de salvamento. Apenas quem tiver função previamente definida poderá entrar na região.

A oposição venezuelana divulgou plataformas para registrar desaparecidos. Segundo esses dados, cerca de 56 mil pessoas estariam com paradeiro desconhecido. A ONU estima mais de 50 mil desaparecidos e calcula que cerca de 7 milhões de pessoas tenham sido afetadas de alguma forma pelos terremotos.

O governo brasileiro confirmou dois cidadãos do Brasil entre os mortos, sem informar oficialmente suas identidades. Familiares afirmam que uma das vítimas é a modelo Vanessa Zacarias da Silva, de 44 anos.

Equipes de Chile, México, El Salvador, Suíça e Brasil já chegaram à Venezuela com socorristas e suprimentos. Neste sábado (27), o governo informou que 1.600 integrantes de equipes estrangeiras participam das buscas, e outras 25 aeronaves com ajuda humanitária são esperadas.

“Cada pessoa salva é um milagre”, afirmou Jorge Rodríguez. “Não vamos esconder absolutamente nada sobre a magnitude desta tragédia.”

Delcy Rodríguez disse, em pronunciamento na televisão estatal na sexta-feira (26), que mais dez países devem se somar aos esforços de resgate. Segundo ela, 14 mil militares e policiais foram mobilizados em La Guaira para patrulhamento e medidas sanitárias.

Ao menos 250 prédios foram danificados ou destruídos, incluindo oito hospitais e a embaixada da França em Caracas. As Forças Armadas venezuelanas montam hospitais de campanha em La Guaira, com capacidade para cirurgias de emergência.

O Brasil anunciou o envio de uma terceira aeronave da Força Aérea Brasileira neste sábado (27), com kits de medicamentos e equipamentos para um hospital de campanha. Ao todo, serão cinco kits de calamidade, com 111,8 mil medicamentos e insumos destinados à Venezuela.