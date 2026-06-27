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      China está pronta para prestar assistência com base nas necessidades da Venezuela, diz MRE chinês

      Venezuela sofreu dois terremotos com magnitude superior a 7, causando impactos generalizados

      Terremoto na Venezuela (Foto: Reuters/Maxwell Briceno)
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      247 - A China expressa sinceras condolências ao governo venezuelano e à população afetada, declarou na quinta-feira (25) o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Guo Jiakun, em resposta a perguntas sobre os fortes terremotos na Venezuela, de acordo com o Diário do Povo. Ele acrescentou que a China está pronta para prestar assistência dentro de sua capacidade e de maneira apropriada, com base nas necessidades da Venezuela.

      Na coletiva de imprensa regular daquele dia, um repórter observou que a Venezuela havia sofrido dois terremotos com magnitude superior a 7, causando impactos generalizados. A infraestrutura nas áreas afetadas foi danificada e edifícios desabaram. Operações de resgate estão em andamento, e vários países já forneceram ajuda. O repórter solicitou a posição da China sobre a situação do desastre na Venezuela.

      "A China tomou conhecimento dos relatos sobre os terremotos na Venezuela e expressa sinceras condolências ao governo venezuelano e às pessoas afetadas. Acreditamos que, sob a liderança do governo venezuelano, o povo venezuelano certamente será capaz de superar o desastre e reconstruir suas casas", afirmou Guo Jiakun, acrescentando que a China está disposta a prestar assistência dentro de sua capacidade e de maneira apropriada, com base nas necessidades da Venezuela.

      Respondendo a uma pergunta sobre se houve vítimas entre cidadãos chineses nos terremotos, Guo Jiakun esclareceu: "A China está acompanhando de perto a situação dos terremotos na Venezuela e mantemos contato estreito com a Embaixada da China no país. Até o momento, não houve relatos de vítimas entre cidadãos chineses."

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