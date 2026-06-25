Na China, Fórum Econômico Mundial reafirma abertura e cooperação em meio à incerteza global

247 - O Fórum Davos de Verão de 2026, oficialmente conhecido como Reunião Anual dos Novos Campeões do Fórum Econômico Mundial, reuniu cerca de 1.700 participantes de mais de 90 países e regiões para explorar como o mundo pode navegar pelos desafios globais enquanto cria novas oportunidades de crescimento.

Sob o tema "Inovação em Escala", a reunião deste ano apresentou discussões sobre tópicos como a próxima fase da trajetória econômica da China e como traduzir os avanços tecnológicos em benefícios econômicos reais.

A cerimônia de abertura da Reunião Anual dos Novos Campeões 2026 do Fórum Econômico Mundial, conhecida como Davos de Verão, foi realizada na quarta-feira, em Dalian, na Província de Liaoning, nordeste da China.

De acordo com o Diário do Povo, a necessidade de maior abertura e cooperação esteve presente em todas as discussões entre participantes chineses e internacionais.

Participantes assistem a uma sessão intitulada "IA em todos os lugares, não apenas de uma vez", durante a 17ª Reunião Anual dos Novos Campeões em Dalian, província de Liaoning, nordeste da China, em 23 de junho de 2026. (Pan Yulong/Xinhua)

O primeiro-ministro chinês, Li Qiang, fez um discurso na sessão plenária de abertura do Davos de Verão na quarta-feira, em Dalian, informou a agência de notícias Xinhua.

Segundo ele, a economia chinesa manteve uma “forte resiliência e impulso positivo” no início do novo período do plano quinquenal. Ele acrescentou que a estabilidade econômica do país tem proporcionado a tão necessária previsibilidade e servido como um importante “porto seguro” em um mundo cada vez mais incerto.

O primeiro-ministro chinês, Li Qiang, discursa na sessão plenária de abertura da 17ª Reunião Anual dos Novos Campeões, também conhecida como o Davos de Verão, em Dalian, na província de Liaoning, nordeste da China, em 24 de junho de 2026. (Xinhua/Huang Jingwen)

“Expandiremos o acesso ao mercado, aplicaremos plenamente o tratamento nacional às empresas estrangeiras e continuaremos a promover um ambiente de negócios de classe mundial. Recebemos calorosamente empresas de todo o mundo para investir e fazer negócios na China, compartilhar as novas oportunidades que oferecemos e juntar-se a nós na construção de um futuro melhor”, afirmou Li.

Para empresas de todo o mundo, a “Oportunidade China 2.0” representa um fortalecimento abrangente, impulsionado pela inovação e perspectivas de investimentos com altos retornos, disse Li. “Para o desenvolvimento global, a ‘Oportunidade China 2.0’ significa acesso mais amplo a tecnologias avançadas e benefícios do desenvolvimento compartilhados de forma mais ampla”, acrescentou.

A China continuará participando da governança global da inteligência artificial (IA) e de outras áreas de maneira responsável e construtiva, afirmou. Li acrescentou que o país trabalhará com as partes interessadas para fortalecer estruturas institucionais e regulatórias, aumentar a eficácia da supervisão e reduzir de forma decisiva os riscos potenciais.

Um participante passa por um outdoor durante o 17º Encontro Anual dos Novos Campeões em Dalian, província de Liaoning, nordeste da China, em 23 de junho de 2026. (Liu Lingyi/Xinhua)

Diante do aumento das incertezas globais, líderes empresariais de todo o mundo aproveitaram o fórum para manifestar forte apoio à abertura e à cooperação. Especialistas chineses afirmaram que as declarações do primeiro-ministro enviaram um sinal claro do compromisso da China com a inovação e a abertura econômica, enquanto as expectativas positivas dos participantes em relação ao mercado chinês demonstraram a continuidade da confiança global nas perspectivas econômicas e na capacidade de inovação do país.

Neste ano, líderes globais, incluindo o primeiro-ministro de Bangladesh, Tarique Rahman; o primeiro-ministro da Guiné, Amadou Oury Bah; o primeiro-ministro do Cazaquistão, Olzhas Bektenov; o primeiro-ministro da República da Coreia, Kim Min-seok; o primeiro-ministro da Mongólia, Nyam-Osor Uchral; o primeiro-ministro de Montenegro, Milojko Spajic; além de cerca de 1.800 representantes de governos, empresas, universidades e outros setores de todo o mundo, participaram do evento, segundo a Xinhua.

O ano de 2026 marca o primeiro ano do 15º Plano Quinquenal da China (2026–2030), cuja orientação política destaca o compromisso contínuo do país com o desenvolvimento industrial impulsionado pela inovação e com a ampliação da abertura econômica, afirmaram especialistas.

Em meio ao aumento dos riscos de fragmentação da economia global, o Davos de Verão deste ano transmitiu uma mensagem clara: abertura, inovação e cooperação continuam sendo essenciais para o crescimento, e a China está pronta para continuar atuando como elo de conexão e motor do desenvolvimento global, afirmou Huang Bin, diretor-executivo do Instituto de Modernização Chinesa da Universidade Minzu da China, em entrevista ao Global Times na quarta-feira.

Huang afirmou que a inovação tecnológica e a abertura da China estão gerando benefícios cada vez maiores para o mundo, especialmente em áreas como inteligência artificial e economia digital, onde uma adoção mais ampla acelera os avanços.

Segundo ele, o vasto mercado chinês, sua cadeia industrial completa e os diversos cenários de aplicação permitem uma rápida evolução tecnológica, apoiando tanto o crescimento interno quanto a inovação global.

“A China também está fornecendo infraestrutura essencial para a próxima onda de transformações tecnológicas, incluindo energia, capacidade computacional, redes elétricas e infraestrutura digital. Suas vantagens em energia limpa e infraestrutura digital também beneficiam outros países”, afirmou.

Participantes assistem a uma sessão intitulada "Top 10 Tecnologias Emergentes de 2026", durante o 17º Encontro Anual dos Novos Campeões em Dalian, província de Liaoning, nordeste da China, em 23 de junho de 2026. (Xu Hongyan/Xinhua)

Em meio à crescente incerteza global, representantes de empresas e instituições internacionais manifestaram apoio à abertura e à cooperação, vendo cada vez mais a China como um destino fundamental para crescimento, inovação, colaboração e oportunidades de mercado.

A China está se tornando um centro indispensável de inovação e consumo nas estratégias globais das multinacionais, afirmou Mark Harrison, sócio da KPMG China, em comunicado ao Global Times na quarta-feira. Harrison destacou que o contínuo apoio governamental, o compromisso com uma abertura de alto nível e os esforços para manter um crescimento econômico estável e saudável estão criando uma valiosa janela de oportunidades para que empresas internacionais ampliem sua presença no mercado chinês.

“Por meio de Davos, a China enviou mais uma vez uma mensagem de que está aberta à cooperação com o mundo, comprometida com a manutenção da estabilidade e disposta a colaborar em áreas como energia. Acho que essa é uma mensagem muito positiva para a comunidade internacional”, afirmou Eric Tse, diretor-presidente da Sino Biopharmaceutical Limited, após a cerimônia de abertura.

Além disso, os sinais da China em favor da inovação e da abertura também repercutiram entre empresas internacionais de tecnologia.

Quando se trata de inovação, as parcerias são fundamentais. “Acredito que a China é uma das partes mais importantes em todo esse processo. À medida que a inovação global continua avançando, a China certamente continuará progredindo e contribuindo com sua força para o mundo”, concluiu Tse.