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      Na China, Fórum Econômico Mundial reafirma abertura e cooperação em meio à incerteza global

      Representantes de empresas e instituições internacionais enxergam cada vez mais a China como um destino fundamental

      Esta foto, tirada em 22 de junho de 2026, mostra uma vista externa do Centro Internacional de Conferências de Dalian, local do Fórum Econômico Mundial de Verão de 2026, em Dalian, província de Liaoning, nordeste da China. O Encontro Anual dos Novos Campeões do Fórum Econômico Mundial, também conhecido como Fórum Econômico Mundial de Verão, será realizado na cidade portuária de Dalian de 23 a 25 de junho. (Foto: Xinhua)
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      247 - O Fórum Davos de Verão de 2026, oficialmente conhecido como Reunião Anual dos Novos Campeões do Fórum Econômico Mundial, reuniu cerca de 1.700 participantes de mais de 90 países e regiões para explorar como o mundo pode navegar pelos desafios globais enquanto cria novas oportunidades de crescimento.

      Sob o tema "Inovação em Escala", a reunião deste ano apresentou discussões sobre tópicos como a próxima fase da trajetória econômica da China e como traduzir os avanços tecnológicos em benefícios econômicos reais.

      A cerimônia de abertura da Reunião Anual dos Novos Campeões 2026 do Fórum Econômico Mundial, conhecida como Davos de Verão, foi realizada na quarta-feira, em Dalian, na Província de Liaoning, nordeste da China.

      De acordo com o Diário do Povo, a necessidade de maior abertura e cooperação esteve presente em todas as discussões entre participantes chineses e internacionais.

      Participantes assistem a uma sessão intitulada "IA em todos os lugares, não apenas de uma vez", durante a 17ª Reunião Anual dos Novos Campeões em Dalian, província de Liaoning, nordeste da China, em 23 de junho de 2026.
      Participantes assistem a uma sessão intitulada "IA em todos os lugares, não apenas de uma vez", durante a 17ª Reunião Anual dos Novos Campeões em Dalian, província de Liaoning, nordeste da China, em 23 de junho de 2026. (Pan Yulong/Xinhua)

      O primeiro-ministro chinês, Li Qiang, fez um discurso na sessão plenária de abertura do Davos de Verão na quarta-feira, em Dalian, informou a agência de notícias Xinhua.

      Segundo ele, a economia chinesa manteve uma “forte resiliência e impulso positivo” no início do novo período do plano quinquenal. Ele acrescentou que a estabilidade econômica do país tem proporcionado a tão necessária previsibilidade e servido como um importante “porto seguro” em um mundo cada vez mais incerto.

      O primeiro-ministro chinês, Li Qiang, discursa na sessão plenária de abertura da 17ª Reunião Anual dos Novos Campeões, também conhecida como o Davos de Verão, em Dalian, na província de Liaoning, nordeste da China, em 24 de junho de 2026.
      O primeiro-ministro chinês, Li Qiang, discursa na sessão plenária de abertura da 17ª Reunião Anual dos Novos Campeões, também conhecida como o Davos de Verão, em Dalian, na província de Liaoning, nordeste da China, em 24 de junho de 2026. (Xinhua/Huang Jingwen)

      “Expandiremos o acesso ao mercado, aplicaremos plenamente o tratamento nacional às empresas estrangeiras e continuaremos a promover um ambiente de negócios de classe mundial. Recebemos calorosamente empresas de todo o mundo para investir e fazer negócios na China, compartilhar as novas oportunidades que oferecemos e juntar-se a nós na construção de um futuro melhor”, afirmou Li.

      Para empresas de todo o mundo, a “Oportunidade China 2.0” representa um fortalecimento abrangente, impulsionado pela inovação e perspectivas de investimentos com altos retornos, disse Li. “Para o desenvolvimento global, a ‘Oportunidade China 2.0’ significa acesso mais amplo a tecnologias avançadas e benefícios do desenvolvimento compartilhados de forma mais ampla”, acrescentou.

      A China continuará participando da governança global da inteligência artificial (IA) e de outras áreas de maneira responsável e construtiva, afirmou. Li acrescentou que o país trabalhará com as partes interessadas para fortalecer estruturas institucionais e regulatórias, aumentar a eficácia da supervisão e reduzir de forma decisiva os riscos potenciais.

      Um participante passa por um outdoor durante o 17º Encontro Anual dos Novos Campeões em Dalian, província de Liaoning, nordeste da China, em 23 de junho de 2026
      Um participante passa por um outdoor durante o 17º Encontro Anual dos Novos Campeões em Dalian, província de Liaoning, nordeste da China, em 23 de junho de 2026. (Liu Lingyi/Xinhua)

      Diante do aumento das incertezas globais, líderes empresariais de todo o mundo aproveitaram o fórum para manifestar forte apoio à abertura e à cooperação. Especialistas chineses afirmaram que as declarações do primeiro-ministro enviaram um sinal claro do compromisso da China com a inovação e a abertura econômica, enquanto as expectativas positivas dos participantes em relação ao mercado chinês demonstraram a continuidade da confiança global nas perspectivas econômicas e na capacidade de inovação do país.

      Neste ano, líderes globais, incluindo o primeiro-ministro de Bangladesh, Tarique Rahman; o primeiro-ministro da Guiné, Amadou Oury Bah; o primeiro-ministro do Cazaquistão, Olzhas Bektenov; o primeiro-ministro da República da Coreia, Kim Min-seok; o primeiro-ministro da Mongólia, Nyam-Osor Uchral; o primeiro-ministro de Montenegro, Milojko Spajic; além de cerca de 1.800 representantes de governos, empresas, universidades e outros setores de todo o mundo, participaram do evento, segundo a Xinhua.

      O ano de 2026 marca o primeiro ano do 15º Plano Quinquenal da China (2026–2030), cuja orientação política destaca o compromisso contínuo do país com o desenvolvimento industrial impulsionado pela inovação e com a ampliação da abertura econômica, afirmaram especialistas.

      Em meio ao aumento dos riscos de fragmentação da economia global, o Davos de Verão deste ano transmitiu uma mensagem clara: abertura, inovação e cooperação continuam sendo essenciais para o crescimento, e a China está pronta para continuar atuando como elo de conexão e motor do desenvolvimento global, afirmou Huang Bin, diretor-executivo do Instituto de Modernização Chinesa da Universidade Minzu da China, em entrevista ao Global Times na quarta-feira.

      Huang afirmou que a inovação tecnológica e a abertura da China estão gerando benefícios cada vez maiores para o mundo, especialmente em áreas como inteligência artificial e economia digital, onde uma adoção mais ampla acelera os avanços.

      Segundo ele, o vasto mercado chinês, sua cadeia industrial completa e os diversos cenários de aplicação permitem uma rápida evolução tecnológica, apoiando tanto o crescimento interno quanto a inovação global.

      “A China também está fornecendo infraestrutura essencial para a próxima onda de transformações tecnológicas, incluindo energia, capacidade computacional, redes elétricas e infraestrutura digital. Suas vantagens em energia limpa e infraestrutura digital também beneficiam outros países”, afirmou.

      Participantes assistem a uma sessão intitulada "Top 10 Tecnologias Emergentes de 2026", durante o 17º Encontro Anual dos Novos Campeões em Dalian, província de Liaoning, nordeste da China, em 23 de junho de 2026. (Xu Hongyan/Xinhua)
      Participantes assistem a uma sessão intitulada "Top 10 Tecnologias Emergentes de 2026", durante o 17º Encontro Anual dos Novos Campeões em Dalian, província de Liaoning, nordeste da China, em 23 de junho de 2026. (Xu Hongyan/Xinhua)

      Em meio à crescente incerteza global, representantes de empresas e instituições internacionais manifestaram apoio à abertura e à cooperação, vendo cada vez mais a China como um destino fundamental para crescimento, inovação, colaboração e oportunidades de mercado.

      A China está se tornando um centro indispensável de inovação e consumo nas estratégias globais das multinacionais, afirmou Mark Harrison, sócio da KPMG China, em comunicado ao Global Times na quarta-feira. Harrison destacou que o contínuo apoio governamental, o compromisso com uma abertura de alto nível e os esforços para manter um crescimento econômico estável e saudável estão criando uma valiosa janela de oportunidades para que empresas internacionais ampliem sua presença no mercado chinês.

      “Por meio de Davos, a China enviou mais uma vez uma mensagem de que está aberta à cooperação com o mundo, comprometida com a manutenção da estabilidade e disposta a colaborar em áreas como energia. Acho que essa é uma mensagem muito positiva para a comunidade internacional”, afirmou Eric Tse, diretor-presidente da Sino Biopharmaceutical Limited, após a cerimônia de abertura.

      Além disso, os sinais da China em favor da inovação e da abertura também repercutiram entre empresas internacionais de tecnologia.

      Quando se trata de inovação, as parcerias são fundamentais. “Acredito que a China é uma das partes mais importantes em todo esse processo. À medida que a inovação global continua avançando, a China certamente continuará progredindo e contribuindo com sua força para o mundo”, concluiu Tse.

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