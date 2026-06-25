Na China, Fórum Econômico Mundial reafirma abertura e cooperação em meio à incerteza global
Representantes de empresas e instituições internacionais enxergam cada vez mais a China como um destino fundamental
247 - O Fórum Davos de Verão de 2026, oficialmente conhecido como Reunião Anual dos Novos Campeões do Fórum Econômico Mundial, reuniu cerca de 1.700 participantes de mais de 90 países e regiões para explorar como o mundo pode navegar pelos desafios globais enquanto cria novas oportunidades de crescimento.
Sob o tema "Inovação em Escala", a reunião deste ano apresentou discussões sobre tópicos como a próxima fase da trajetória econômica da China e como traduzir os avanços tecnológicos em benefícios econômicos reais.
A cerimônia de abertura da Reunião Anual dos Novos Campeões 2026 do Fórum Econômico Mundial, conhecida como Davos de Verão, foi realizada na quarta-feira, em Dalian, na Província de Liaoning, nordeste da China.
De acordo com o Diário do Povo, a necessidade de maior abertura e cooperação esteve presente em todas as discussões entre participantes chineses e internacionais.
O primeiro-ministro chinês, Li Qiang, fez um discurso na sessão plenária de abertura do Davos de Verão na quarta-feira, em Dalian, informou a agência de notícias Xinhua.
Segundo ele, a economia chinesa manteve uma “forte resiliência e impulso positivo” no início do novo período do plano quinquenal. Ele acrescentou que a estabilidade econômica do país tem proporcionado a tão necessária previsibilidade e servido como um importante “porto seguro” em um mundo cada vez mais incerto.
“Expandiremos o acesso ao mercado, aplicaremos plenamente o tratamento nacional às empresas estrangeiras e continuaremos a promover um ambiente de negócios de classe mundial. Recebemos calorosamente empresas de todo o mundo para investir e fazer negócios na China, compartilhar as novas oportunidades que oferecemos e juntar-se a nós na construção de um futuro melhor”, afirmou Li.
Para empresas de todo o mundo, a “Oportunidade China 2.0” representa um fortalecimento abrangente, impulsionado pela inovação e perspectivas de investimentos com altos retornos, disse Li. “Para o desenvolvimento global, a ‘Oportunidade China 2.0’ significa acesso mais amplo a tecnologias avançadas e benefícios do desenvolvimento compartilhados de forma mais ampla”, acrescentou.
A China continuará participando da governança global da inteligência artificial (IA) e de outras áreas de maneira responsável e construtiva, afirmou. Li acrescentou que o país trabalhará com as partes interessadas para fortalecer estruturas institucionais e regulatórias, aumentar a eficácia da supervisão e reduzir de forma decisiva os riscos potenciais.
Diante do aumento das incertezas globais, líderes empresariais de todo o mundo aproveitaram o fórum para manifestar forte apoio à abertura e à cooperação. Especialistas chineses afirmaram que as declarações do primeiro-ministro enviaram um sinal claro do compromisso da China com a inovação e a abertura econômica, enquanto as expectativas positivas dos participantes em relação ao mercado chinês demonstraram a continuidade da confiança global nas perspectivas econômicas e na capacidade de inovação do país.
Neste ano, líderes globais, incluindo o primeiro-ministro de Bangladesh, Tarique Rahman; o primeiro-ministro da Guiné, Amadou Oury Bah; o primeiro-ministro do Cazaquistão, Olzhas Bektenov; o primeiro-ministro da República da Coreia, Kim Min-seok; o primeiro-ministro da Mongólia, Nyam-Osor Uchral; o primeiro-ministro de Montenegro, Milojko Spajic; além de cerca de 1.800 representantes de governos, empresas, universidades e outros setores de todo o mundo, participaram do evento, segundo a Xinhua.
O ano de 2026 marca o primeiro ano do 15º Plano Quinquenal da China (2026–2030), cuja orientação política destaca o compromisso contínuo do país com o desenvolvimento industrial impulsionado pela inovação e com a ampliação da abertura econômica, afirmaram especialistas.
Em meio ao aumento dos riscos de fragmentação da economia global, o Davos de Verão deste ano transmitiu uma mensagem clara: abertura, inovação e cooperação continuam sendo essenciais para o crescimento, e a China está pronta para continuar atuando como elo de conexão e motor do desenvolvimento global, afirmou Huang Bin, diretor-executivo do Instituto de Modernização Chinesa da Universidade Minzu da China, em entrevista ao Global Times na quarta-feira.
Huang afirmou que a inovação tecnológica e a abertura da China estão gerando benefícios cada vez maiores para o mundo, especialmente em áreas como inteligência artificial e economia digital, onde uma adoção mais ampla acelera os avanços.
Segundo ele, o vasto mercado chinês, sua cadeia industrial completa e os diversos cenários de aplicação permitem uma rápida evolução tecnológica, apoiando tanto o crescimento interno quanto a inovação global.
“A China também está fornecendo infraestrutura essencial para a próxima onda de transformações tecnológicas, incluindo energia, capacidade computacional, redes elétricas e infraestrutura digital. Suas vantagens em energia limpa e infraestrutura digital também beneficiam outros países”, afirmou.
Em meio à crescente incerteza global, representantes de empresas e instituições internacionais manifestaram apoio à abertura e à cooperação, vendo cada vez mais a China como um destino fundamental para crescimento, inovação, colaboração e oportunidades de mercado.
A China está se tornando um centro indispensável de inovação e consumo nas estratégias globais das multinacionais, afirmou Mark Harrison, sócio da KPMG China, em comunicado ao Global Times na quarta-feira. Harrison destacou que o contínuo apoio governamental, o compromisso com uma abertura de alto nível e os esforços para manter um crescimento econômico estável e saudável estão criando uma valiosa janela de oportunidades para que empresas internacionais ampliem sua presença no mercado chinês.
“Por meio de Davos, a China enviou mais uma vez uma mensagem de que está aberta à cooperação com o mundo, comprometida com a manutenção da estabilidade e disposta a colaborar em áreas como energia. Acho que essa é uma mensagem muito positiva para a comunidade internacional”, afirmou Eric Tse, diretor-presidente da Sino Biopharmaceutical Limited, após a cerimônia de abertura.
Além disso, os sinais da China em favor da inovação e da abertura também repercutiram entre empresas internacionais de tecnologia.
Quando se trata de inovação, as parcerias são fundamentais. “Acredito que a China é uma das partes mais importantes em todo esse processo. À medida que a inovação global continua avançando, a China certamente continuará progredindo e contribuindo com sua força para o mundo”, concluiu Tse.