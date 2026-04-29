Moraes autoriza retirada temporária da tornozeleira eletrônica de Roberto Jefferson para exames médicos

247 - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta quarta-feira (29) a retirada temporária da tornozeleira eletrônica do ex-deputado Roberto Jefferson. A decisão permite a realização de exames médicos em um hospital particular no Rio de Janeiro. As informações são do jornal O Globo.

Jefferson está internado desde sábado (25) em razão de uma infecção e será submetido a uma ressonância magnética. O procedimento ocorre após diagnóstico de colangite, inflamação das vias biliares geralmente associada a obstrução.

Na decisão, Moraes apontou a urgência do quadro clínico. "Diante da urgência do quadro clínico, atestado pela equipe médica que acompanha o apenado, a liberação para a realização do exame é medida que se impõe para assegurar o direito à saúde do apenado."

Histórico do caso

Segundo relatório médico, o ex-deputado deu entrada na unidade hospitalar com febre alta acompanhada de calafrios, dor abdominal e mal-estar geral, com sintomas de bacteremia. Os advogados João Pedro Barreto e Juliana David deverão comprovar a realização dos exames no prazo de até cinco dias após o procedimento.

Roberto Jefferson foi preso preventivamente em outubro de 2022 porque descumpriu decisões do STF, e deu tiros de fuzil e granadas contra uma equipe da Polícia Federal. O motivo da prisão foram ataques do ex-parlamentar à ministra Cármen Lúcia. Em agosto de 2023, Jefferson foi internado no hospital por questões de saúde. Em maio de 2025, Moraes autorizou a prisão domiciliar.