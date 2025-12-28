Moraes, banqueiro e políticos do Centrão se reuniram em jantar em Brasília

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes participou de um jantar na mansão do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, em Brasília, ao lado de políticos do Centrão, deputados e ex-ministros do governo Jair Bolsonaro. O encontro, realizado no último trimestre do ano passado, ocorreu na residência avaliada em R$ 36 milhões, localizada no Lago Sul, área nobre da capital federal.

As informações foram reveladas pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, que detalhou o ambiente e o contexto em que se deu o encontro, chamando atenção para o fato de Moraes ter sido o único ministro do STF presente entre cerca de vinte convidados.

Segundo Lauro Jardim, Daniel Vorcaro, então em “seus tempos de liberdade”, costumava receber políticos e autoridades em sua casa, que tem cerca de 1,7 mil metros quadrados de área construída. Em uma dessas ocasiões, Alexandre de Moraes esteve presente, ainda que sem sua esposa, a advogada Viviane Barci de Moraes, cujo escritório mantinha um contrato milionário com o Banco Master, controlado por Vorcaro.

O jantar aconteceu justamente quando já estava em vigor o contrato de R$ 129 milhões entre o escritório de Viviane e o Banco Master. No encontro, Moraes “dividiu as conversas com políticos poderosos do Centrão, deputados, ex-ministros do governo Bolsonaro e com o anfitrião”, conforme descreve a coluna.

Ainda de acordo com o relato de um dos participantes, citado por Lauro Jardim, o clima das noites na casa de Vorcaro era de informalidade e descontração. “Segundo o relato de um dos participantes deste e de outros jantares na casa brasiliense de Vorcaro, eram noites de conversas amenas”, diz o texto.

O colunista observa que não há indicação de que assuntos ligados ao Banco Master tenham sido tratados naquela noite específica. “Nem é preciso discutir a possibilidade de algum assunto do Master ter sido conversado naquela noite. Até porque, se fosse o caso, teriam ocasiões mais discretas para isso”, registra a coluna.

Apesar disso, Lauro Jardim destaca o caráter sensível da situação. Para ele, o simples fato de um ministro do Supremo participar de um jantar na casa do principal cliente do escritório de advocacia de sua esposa pode gerar questionamentos. “Mas parece claro que a simples presença de um integrante da Corte num jantar na casa do melhor cliente de sua mulher pode soar inconveniente”, conclui o jornalista.