Moraes determina prisão domiciliar para condenados por golpe após tentativa de fuga de Silvinei

247 - Um dia após a tentativa de fuga de Silvinei Vasques, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator dos processos dos atos golpistas de 8 de jjaneiro, determinou a prisão domiciliar de outros condenados.

A ordem foi cumprida pela Polícia Federal na manhã deste sábado (27). Ao todo, a operação atingiu dez alvos em diferentes regiões do país, com mandados cumpridos no Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Goiás, Bahia, Tocantins e Distrito Federal.

A medida, segundo o despacho de Moraes, busca evitar novas tentativas de fuga por parte de condenados que ainda não iniciaram o cumprimento da pena por não terem esgotado os recursos judiciais.

Nos casos em que há envolvimento de militares, a operação contou com apoio do Exército. Além da prisão domiciliar, o ministro impôs uma série de medidas restritivas, como proibição do uso de redes sociais e de contato com outros investigados, entrega de passaportes, suspensão de documentos de porte de arma de fogo e proibição de visitas.

Em Ponta Grossa (PR), agentes da Polícia Federal estiveram na residência de Filipe Martins, ex-assessor internacional da Presidência da República, para notificá-lo sobre a nova determinação judicial. Martins já utilizava tornozeleira eletrônica e tinha autorização para sair de casa durante o dia, mas essa permissão foi revogada com a decisão de Moraes.

As medidas são uma resposta do STF um dia após a prisão de Silvinei Vasques no Paraguai, quando ele tentava embarcar para El Salvador.

O ex-diretor da PRF rompeu a tornozeleira eletrônica e deixou Santa Catarina, onde residia, em uma tentativa de escapar do país para não cumprir a sentença de condenação pela tentativa de golpe de Estado.

Silvinei foi interceptado no aeroporto de Assunção, capital paraguaia e já foi trazido de volta ao Brasil.