Morre mãe de Thiago Ávila enquanto ativista segue preso em Israel

247 - A mãe do ativista brasiliense Thiago Ávila, Teresa Regina de Ávila e Silva, morreu nesta terça-feira (5). O falecimento foi lamentado pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal (Sinpol-DF) em sua página oficial nas redes sociais. Thiago Ávila está preso em Israel após ser sequestrado em águas internacionais, nas proximidades da Grécia, na quarta-feira (29). As informações são do Metrópoles.

Ele participava de uma flotilha com destino à Faixa de Gaza, com o objetivo de levar ajuda humanitária ao povo palestino vítima do genocídio promovido por forças israelenses. Teresa também é mãe da agente de polícia Luana de Ávila, que ocupa a vice-presidência do Sinpol-DF. Até o momento, não há informações divulgadas sobre o velório e o sepultamento.

Denúncias de tortura e reação do governo brasileiro

De acordo com a organização de direitos humanos Adalah, o ativista relatou ter sido mantido em isolamento e com os olhos vendados após a detenção. Segundo seus advogados, ele também afirmou ter sofrido agressões durante a abordagem, incluindo espancamentos que o levaram a desmaiar.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou a prisão do ativista e pediu sua libertação imediata. "Manter a prisão do cidadão brasileiro Thiago Ávila, integrante da flotilha Global Sumud, é uma ação injustificável do governo de Israel, e causa grande preocupação e deve ser condenada por todos", escreveu o presidente nas redes sociais.