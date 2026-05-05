Israel marca audiência de Thiago Ávila para esta quarta-feira, diz esposa do ativista

247 - A audiência que pode definir a soltura de Thiago Ávila ocorrerá nesta quarta-feira (6), segundo a esposa do ativista internacional, Lara Souza. A informação foi obtida pelo jornalista Marcelo Auler, do Brasil 247. O militante brasileiro segue preso em Israel após forças israelenses interceptarem na semana passada, perto da Grécia, uma flotilha humanitária da Global Sumud que seguia em direção à Faixa de Gaza, onde Israel comete um genocídio contra os palestinos desde outubro de 2023.

Lara Souza afirmou que a defesa recebeu a confirmação de uma nova etapa no caso após a aceitação de uma apelação. A audiência terá como objetivo avaliar se Thiago Ávila poderá recuperar a liberdade. “Recebi uma ligação da advogada há pouco avisando que aceitaram a apelação e terá nova audiência amanhã”, contou Lara.

A esposa do ativista também defendeu mobilização pública em torno do caso e cobrou pressão pela libertação de Ávila. “Agora é pressionarmos muito pra que essa audiência tenha outro resultado e que ele seja libertado amanhã”.

Intercepção em águas internacionais

Thiago Ávila seguia a bordo de uma flotilha com destino a Gaza quando forças israelenses interceptaram as embarcações em águas internacionais próximas à Grécia, segundo relato da advogada dos ativistas citado no texto original. A ação ocorreu na noite de quarta-feira (29) e levou Ávila e Saif Abu Keshek, de nacionalidade espanhola, para Israel.

Mais de 100 ativistas pró-palestinos que também viajavam nos barcos seguiram para a ilha grega de Creta. Um porta-voz do tribunal confirmou que a prisão preventiva dos dois militantes tinha tido o prazo prorrogado até 5 de maio.

Brasil e Espanha chamaram detenção de ilegal

Os governos do Brasil e da Espanha divulgaram na sexta-feira (1) uma declaração conjunta na qual classificaram a detenção dos ativistas como ilegal. A manifestação diplomática ocorreu após autoridades israelenses levarem Thiago Ávila e Saif Abu Keshek para Israel.

Os ativistas integravam a segunda flotilha da Global Sumud, iniciativa lançada com o objetivo de romper o bloqueio israelense a Gaza por meio da entrega de assistência humanitária. Os navios partiram de Barcelona em 12 de abril.

Caso mobiliza familiares e defensores da flotilha

A nova audiência abre uma etapa decisiva para a defesa de Thiago Ávila, que tenta reverter a prisão do ativista brasileiro. A família acompanha o caso por meio da equipe jurídica e vê na aceitação da apelação uma possibilidade concreta de mudança no quadro judicial.

A Global Sumud organizou a missão humanitária em meio ao agravamento da crise em Gaza. A detenção de integrantes da flotilha ampliou a repercussão internacional do episódio e levou familiares, advogados e governos a cobrarem garantias legais aos ativistas levados para Israel.