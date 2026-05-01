Motta exonera assessor de Janones que interrompeu entrevista de deputado

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), determinou a exoneração de um assessor parlamentar após um episódio de interrupção durante entrevista do líder da oposição, Cabo Gilberto Silva (PL-PB), em Brasília. A decisão foi tomada após a repercussão do caso, ocorrido no Salão Verde da Casa.

A exoneração aconteceu na noite de quinta-feira (30), poucas horas depois da confusão registrada durante a entrevista concedida à GloboNews. O caso gerou reação imediata da presidência da Câmara.

O servidor desligado é Bernardo Moreira Amado Barros, que atuava como secretário parlamentar no gabinete do deputado André Janones (Rede-MG). O cargo, de natureza comissionada, tinha remuneração de R$ 7.960,44 em 2026.

Interrupção durante entrevista

O episódio ocorreu enquanto Cabo Gilberto concedia entrevista após a derrubada do veto ao projeto de lei da dosimetria. Imagens mostram o assessor posicionando-se atrás do deputado e interrompendo a fala com uma manifestação em tom político.

Durante a intervenção, ele gritou: “Anistia é o caralho. Lula reeleito”. A ação provocou reação imediata e ampliou a repercussão do caso dentro e fora do Parlamento