Alcolumbre e Hugo Motta têm as piores avaliações do país, aponta AtlasIntel

247 - Os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), têm as piores avaliações do país, aponta AtlasIntel, segundo pesquisa divulgada nesta quinta-feira (30) que mapeou a percepção da população em relação a 13 líderes políticos brasileiros. O levantamento revela que os presidentes concentram os maiores índices de imagem negativa entre os nomes analisados. Os dados fazem parte do relatório Latam Pulse de abril de 2026, produzido pela AtlasIntel em parceria com a Bloomberg, que avalia mensalmente indicadores políticos, sociais e econômicos no Brasil .

Rejeição supera ampla maioria dos entrevistados

Hugo Motta aparece com 87% de avaliações negativas, enquanto apenas 13% dos entrevistados indicam percepção positiva sobre sua atuação. No caso de Davi Alcolumbre, o índice de rejeição também é elevado, atingindo 81% de avaliações negativas, frente a apenas 11% de opiniões positivas e uma pequena parcela sem posicionamento definido .

O levantamento analisou 13 lideranças políticas nacionais, incluindo nomes como o presidente Lula (PT), governadores e parlamentares. Ainda assim, os dois chefes do Congresso Nacional se destacam negativamente, liderando o ranking de percepção desfavorável entre os entrevistados.

Metodologia

A pesquisa foi realizada com 5.008 respondentes em todo o país, entre os dias 22 e 27 de abril de 2026, com margem de erro de um ponto percentual e nível de confiança de 95%. O estudo integra o módulo de imagem de líderes políticos do Latam Pulse, ferramenta que monitora a percepção da população sobre figuras relevantes da política brasileira e identifica tendências de opinião pública ao longo do tempo.