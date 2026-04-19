Mourão recebe Jorge Messias, mas mantém voto contra indicação ao STF

247 - O senador e ex-vice-presidente da República Hamilton Mourão (Republicanos-RS) recebeu, pela primeira vez, o ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Supremo Tribunal Federal (STF). As informações foram publicadas pela coluna Painel, da Folha de S.Paulo.

Segundo Mourão, o encontro ocorreu na sexta-feira (17) após uma série de solicitações feitas ao longo dos últimos meses para que ele conversasse com o indicado. O senador afirmou que recebeu pedidos de diversas autoridades, incluindo ministros do STF e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), além de generais.

Apesar da resistência inicial, Mourão decidiu atender ao apelo de uma pessoa próxima, cuja identidade não revelou. Ele justificou a reunião como um gesto de coerência, destacando que também se encontrou anteriormente com outros dois indicados de Lula à Corte, Cristiano Zanin e Flávio Dino.

O senador descreveu a conversa como respeitosa, mas deixou claro que sua posição não mudou. “Conversamos sobre a crise institucional, o fato de o devido processo legal estar sendo jogado fora. No mais, foram generalidades”, declarou. Mourão acrescentou ainda: “Ele sabe qual é a minha posição, mas procurou demonstrar que vai ser alguém isento.”

Durante o encontro, o parlamentar afirmou ter abordado temas sensíveis, como as condenações relacionadas aos atos de 8 de janeiro. Ele mencionou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o ex-ministro Walter Braga Netto, com quem mantém proximidade, e um empresário acusado de financiar com R$ 500 um ônibus que levou manifestantes a Brasília. De acordo com Mourão, Messias ouviu suas considerações.

Além de Mourão, Jorge Messias também conseguiu se reunir recentemente com o senador Eduardo Girão (Novo-CE), pré-candidato ao governo do Ceará. O encontro ocorreu na quinta-feira (16), e, assim como Mourão, Girão reafirmou sua posição contrária à indicação. “Conversei com ele, embora ele saiba o meu posicionamento desde o início. Mas é um dever institucional e também mantenho minha posição, meu voto contrário”, afirmou.

A sabatina de Jorge Messias no Senado está marcada para o dia 28, mais de seis meses após sua indicação para a vaga aberta com a aposentadoria antecipada do ministro Luís Roberto Barroso. Apesar da resistência de alguns parlamentares, integrantes da base governista afirmam que o ministro da AGU já conta com apoio superior aos 41 votos necessários para aprovação.