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      Rodrigo Pacheco elogia Messias e diz que indicado ao STF tem tudo para ser aprovado

      O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, defendia a indicação de Pacheco ao STF

      Rodrigo Pacheco (Foto: Andressa Anholete/Agência Senado)

      247 - O senador Rodrigo Pacheco rasgou elogios ao indicado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Supremo Tribunal Federal (STF), Jorge Messias, afirmando nesta quarta-feira (15) que o advogado-geral da União "é um ótimo quadro", reunindo "todas as condições" para ser aprovado. 

      Mais cedo nesta quarta-feira (15), a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado antecipou a sabatina de Messias para o dia 28 de abril. Ao ler o parecer na CCJ, o senador Weverton Rocha elogiou a atuação de Messias na AGU. 

      Contudo, Pacheco não antecipou seu voto. 

      A demora de meses na votação de Messias ocorreu por resistência, em especial, do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Ele defendia o nome do senador Pacheco para a vaga no STF.

      Para ser aprovado ao cargo de ministro do STF, a indicação de Messias tem de passar pela aprovação da CCJ do Senado e do plenário da Casa. 

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