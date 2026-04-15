Rodrigo Pacheco elogia Messias e diz que indicado ao STF tem tudo para ser aprovado

247 - O senador Rodrigo Pacheco rasgou elogios ao indicado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Supremo Tribunal Federal (STF), Jorge Messias, afirmando nesta quarta-feira (15) que o advogado-geral da União "é um ótimo quadro", reunindo "todas as condições" para ser aprovado.

Mais cedo nesta quarta-feira (15), a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado antecipou a sabatina de Messias para o dia 28 de abril. Ao ler o parecer na CCJ, o senador Weverton Rocha elogiou a atuação de Messias na AGU.

Contudo, Pacheco não antecipou seu voto.

A demora de meses na votação de Messias ocorreu por resistência, em especial, do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Ele defendia o nome do senador Pacheco para a vaga no STF.

Para ser aprovado ao cargo de ministro do STF, a indicação de Messias tem de passar pela aprovação da CCJ do Senado e do plenário da Casa.