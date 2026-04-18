Entidades da saúde apoiam indicação de Jorge Messias ao STF

247 - Entidades representativas do setor de saúde privada manifestaram apoio à indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). A sabatina do indicado está prevista para o dia 28 de abril no Senado Federal, etapa decisiva no processo de aprovação. As inforações são da Folha de São Paulo.

A Confederação Nacional de Saúde (CNSaúde) e o Instituto Consenso divulgaram notas públicas neste sábado (18) defendendo a aprovação do nome de Messias, ressaltando sua atuação no serviço público e sua qualificação jurídica.

A CNSaúde destacou o perfil técnico e a experiência do advogado-geral da União ao longo de sua carreira. Em nota, a entidade afirmou que "Jorge Messias é um servidor público de carreira que desempenha a função de servir ao Estado com responsabilidade e dedicação profunda, sempre pautado pela atuação técnica e o respeito às leis e à Constituição." A confederação também ressaltou a capacidade de diálogo do indicado, apontando que sua trajetória “sempre se caracterizou pela abertura ao diálogo com representantes de diferentes setores econômicos e da sociedade civil do país”.

Já o Instituto Consenso enfatizou o compromisso de Messias com a democracia e os direitos fundamentais. Para a entidade, ele é um jurista "comprometido com a estabilidade democrática e com a garantia dos direitos fundamentais a todos os brasileiros". A instituição acrescentou ainda que o indicado possui "uma trajetória honrosa no serviço público e amplo conhecimento jurídico, o que lhe dá todas as credenciais para integrar o STF e fortalecer o Poder Judiciário".

As duas entidades representam, juntas, mais de 900 mil estabelecimentos de saúde em todo o país, o que confere peso institucional às manifestações. A posição favorável ocorre em meio à expectativa pela sabatina no Senado, que avaliará a aptidão de Jorge Messias para ocupar uma cadeira na mais alta Corte do país.