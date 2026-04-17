Na Espanha, Lula defende regulação de trabalho por app e fim da escala 6x1

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o Brasil pretende avançar na regulação do trabalho por aplicativos e defendeu o fim da escala 6x1, ao destacar a necessidade de equilíbrio entre flexibilidade e proteção social. A declaração foi feita após reunião bilateral com o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, em Barcelona, nesta sexta-feira (17).



Lula citou a experiência da Espanha como referência para enfrentar os desafios do novo mundo do trabalho e indicou que o tema está em debate no Brasil.



Regulação do trabalho por plataformas



Durante a declaração, o presidente ressaltou que a regulamentação das plataformas digitais busca conciliar autonomia com garantia de direitos. “Estamos discutindo a regulamentação do trabalho por plataformas para promover o equilíbrio entre autonomia e proteção”, afirmou.



Ele destacou que muitos brasileiros buscam atuar de forma independente. “Grande parte dos brasileiros têm o sonho de trabalhar por conta própria. Somos um povo empreendedor, com vontade de prosperar. Ter flexibilidade é uma grande aspiração da juventude, que precisa ser ouvida”, disse.



Ao mesmo tempo, Lula enfatizou que essa autonomia não pode significar perda de direitos básicos. “Mas ser autônomo não pode significar falta de acesso a uma renda digna, descanso remunerado e seguridade social. Para muitos trabalhadores o vínculo empregatício normal ainda é o passaporte para a garantia de seus direitos”, declarou.



Fim da escala 6x1 e defesa do descanso



O presidente também defendeu mudanças na jornada de trabalho, com foco na qualidade de vida. “Ter um emprego não pode ser sinônimo de renunciar à vida familiar ou ao lazer. Queremos pôr fim à jornada de trabalho 6x1 para permitir que o trabalhador e a trabalhadora tenham dois dias de descanso semanal”, afirmou.



Lula acrescentou que a medida está ligada à valorização da convivência familiar. “Defender a família é assegurar que todo cidadão possam passar tempo de qualidade com seus entes queridos”, concluiu.