Neste 8 de janeiro, Governo Lula e movimentos populares mobilizam o país em defesa da democracia

247 - O Brasil marca nesta quinta-feira, 8 de janeiro de 2026, três anos da intentona golpista, com uma ampla mobilização nacional em defesa da democracia. Movimentos populares, partidos políticos, centrais sindicais e instituições públicas promovem atos, debates e atividades culturais em diversas capitais e cidades do interior, transformando a data em um marco de reafirmação do Estado Democrático de Direito.

A data remete à invasão ocorrida em Brasília em 8 de janeiro de 2023, quando grupos golpistas depredaram o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto, em um ataque direto às instituições da República.

Na capital federal, o eixo central das atividades ocorre em torno da Praça dos Três Poderes e do Palácio do Planalto. O evento oficial está programado para o Salão Nobre do Planalto, a partir das 10h, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que também deve circular pela área externa, conforme confirmação do próprio Palácio do Planalto.

O presidente deve anunciar sua decisão sobre o Projeto de Lei da Dosimetria, que trata da redução de penas aplicadas a condenados pela tentativa de golpe, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro e militares de alta patente. A proposta já foi aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, cabendo agora ao chefe do Executivo sancioná-la ou vetá-la.

Além dos atos de rua, o Supremo Tribunal Federal promove, em sua sede, o evento “Democracia Inabalada: 8 de janeiro – Um dia para não esquecer”. A programação inclui a abertura de uma exposição, a exibição de um documentário, uma roda de conversa com jornalistas e uma mesa de debates voltada à reflexão sobre os impactos institucionais e políticos dos ataques de 2023.

As manifestações se espalham por todas as regiões do país. Em São Paulo, o ato ocorre no Salão Nobre da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, no Largo de São Francisco. No Rio de Janeiro, a mobilização acontece na Cinelândia. Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, Recife, Fortaleza, Natal, João Pessoa, São Luís, Belém, Porto Velho e Boa Vista estão entre as capitais com atividades confirmadas, além de cidades do interior como Campina Grande, Juazeiro do Norte, Mossoró, Araraquara, Bauru, Ribeirão Preto e Ubatuba.

A convocação nacional tem como lema “Brasil nas ruas pela democracia” e busca manter viva a memória dos ataques, reforçar a responsabilização dos envolvidos e reafirmar o compromisso da sociedade com a ordem constitucional. Três anos após o episódio que chocou o país e teve repercussão internacional, o 8 de janeiro se consolida como uma data de mobilização política e institucional, marcada pela defesa das liberdades democráticas e pela rejeição a qualquer tentativa de ruptura do regime democrático no Brasil.