Nikolas diz "é só matar os outros 120" ao comentar chacina no Rio

247 - O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) provocou forte reação nas redes sociais, nesta quarta-feira (29), após responder com ironia a uma postagem sobre a chacina ocorrida no Rio de Janeiro durante a Operação Contenção, que resultou em mais de 130 mortes.

A declaração foi divulgada pelo portal Metrópoles, que reproduziu a interação do parlamentar na rede social X. O episódio ocorreu após um internauta afirmar que “não adianta matar 60 traficantes se, no dia seguinte, já tiver outros 120 para ocupar o mesmo lugar. Traficante não deixa de ser traficante só porque está morrendo. O problema é bem mais profundo, e envolve questões sociais, educacionais e estruturais”.

Em resposta, Nikolas escreveu: “só matar os outros 120”, frase que gerou grande repercussão e críticas de diversas figuras públicas, juristas e organizações da sociedade civil.

A postagem de Nikolas foi interpretada como uma apologia à violência em meio à comoção nacional provocada pela ação policial deflagrada na terça-feira (28), considerada a mais letal da história do estado. De acordo com dados oficiais divulgados pelo governo do Rio de Janeiro e citados pelo Metrópoles, a operação deixou 132 mortos e 113 presos, entre eles quatro agentes de segurança — dois civis e dois militares.

O governo estadual classificou a ação como um “dia histórico” no enfrentamento ao crime organizado. No entanto, a dimensão da tragédia e o número de vítimas civis levaram entidades de direitos humanos a classificarem o episódio como chacina, cobrando investigações sobre eventuais abusos e execuções sumárias.