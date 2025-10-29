TV 247 logo
      Nikolas diz "é só matar os outros 120" ao comentar chacina no Rio

      Deputado federal repercute post de internauta sobre ação policial no Rio, que deixou mais de 130 mortos e gerou críticas e preocupação sobre uso da força

      Nikolas Ferreira (Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

      247 - O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) provocou forte reação nas redes sociais, nesta quarta-feira (29), após responder com ironia a uma postagem sobre a chacina ocorrida no Rio de Janeiro durante a Operação Contenção, que resultou em mais de 130 mortes.

      A declaração foi divulgada pelo portal Metrópoles, que reproduziu a interação do parlamentar na rede social X. O episódio ocorreu após um internauta afirmar que “não adianta matar 60 traficantes se, no dia seguinte, já tiver outros 120 para ocupar o mesmo lugar. Traficante não deixa de ser traficante só porque está morrendo. O problema é bem mais profundo, e envolve questões sociais, educacionais e estruturais”.

      Em resposta, Nikolas escreveu: “só matar os outros 120”, frase que gerou grande repercussão e críticas de diversas figuras públicas, juristas e organizações da sociedade civil.

      A postagem de Nikolas foi interpretada como uma apologia à violência em meio à comoção nacional provocada pela ação policial deflagrada na terça-feira (28), considerada a mais letal da história do estado. De acordo com dados oficiais divulgados pelo governo do Rio de Janeiro e citados pelo Metrópoles, a operação deixou 132 mortos e 113 presos, entre eles quatro agentes de segurança — dois civis e dois militares.

      O governo estadual classificou a ação como um “dia histórico” no enfrentamento ao crime organizado. No entanto, a dimensão da tragédia e o número de vítimas civis levaram entidades de direitos humanos a classificarem o episódio como chacina, cobrando investigações sobre eventuais abusos e execuções sumárias.

