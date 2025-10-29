Motta avalia criar comissão externa da Câmara para acompanhar crise de segurança no Rio

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), estuda a criação de uma comissão externa para acompanhar de perto a grave crise na segurança pública do Rio de Janeiro. A medida pode ser oficializada ainda nesta semana, segundo relatos de três parlamentares ouvidos pela Globonews que estiveram com Motta desde a terça-feira (28), dia da operação policial contra a facção Comando Vermelho (CV), que deixou mais de 120 mortos — o maior número em uma única ação da história do estado.

Segundo o g1, o colegiado será temporário e funcionará fora das dependências da Câmara. Comissões externas podem ser criadas por decisão do presidente da Casa ou a pedido de qualquer deputado, tendo como objetivo acompanhar de forma direta temas de alta relevância nacional, como o avanço do crime organizado e o aumento da violência no país.

Compromisso com o combate à violência

Em publicação na rede social X, Hugo Motta afirmou estar acompanhando com atenção as ações de segurança no Rio de Janeiro. “Reafirmamos nosso compromisso com os projetos de segurança pública e de combate à violência — uma das maiores preocupações da população brasileira”, declarou.

O parlamentar ressaltou que, sob sua presidência, a Câmara aprovou quase 30 propostas relacionadas ao tema. “Sob minha presidência, a Câmara aprovou quase 30 matérias na área, a exemplo do aumento da repressão contra organizações criminosas, criminalização do domínio de cidades e proteção dos agentes públicos envolvidos no combate ao crime organizado”, acrescentou.

Governo deve enviar PL sobre facções criminosas

Durante sessão plenária, Motta destacou que o governo federal ainda não enviou ao Congresso Nacional o projeto de lei voltado ao combate das facções criminosas, atualmente em análise pela Advocacia-Geral da União (AGU). Ele reforçou a importância da proposta e garantiu prioridade na tramitação.

“Estamos também aguardando a proposta do governo, que inclusive na semana passada foi anunciada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, que estará enviando ao Congresso Nacional o projeto de autoria do governo sobre a questão das facções criminosas. Esse é um projeto muito importante, nós garantimos dar total prioridade ao projeto”, declarou Motta.