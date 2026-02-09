Nome de Luciana Gimenez surge em documentos do caso Epstein

247 - O nome da apresentadora Luciana Gimenez passou a circular intensamente nas redes sociais após constar em documentos oficiais relacionados ao caso Jeffrey Epstein, empresário condenado por crimes sexuais nos Estados Unidos. Os registros foram divulgados recentemente pelas autoridades norte-americanas e integram um amplo conjunto de arquivos tornados públicos no âmbito das investigações sobre o financiamento e a rede de contatos de Epstein.

A informação foi publicada originalmente pela coluna da jornalista Fábia Oliveira, do site Metrópoles, que teve acesso ao material liberado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Os documentos reúnem extratos financeiros, listas de contatos e comunicações vinculadas ao empresário, cujo caso segue despertando repercussão internacional a cada nova divulgação de dados oficiais.

Entre os arquivos, aparecem extratos bancários que indicam transferências financeiras atribuídas a Jeffrey Epstein e destinadas a Luciana Gimenez ao longo de diferentes anos. Segundo os registros, os valores somariam cerca de US$ 12 milhões. As datas das movimentações chamaram atenção por abrangerem períodos distintos, incluindo momentos próximos à prisão definitiva do empresário.

A análise dos documentos foi destacada pela criadora de conteúdo Belyks, que apontou que a última transferência teria ocorrido meses antes da detenção de Epstein. Os arquivos, no entanto, não apresentam qualquer explicação sobre a finalidade dos repasses nem trazem conclusões sobre a natureza das transações financeiras.

Os documentos também não indicam que Luciana Gimenez mantivesse empresas ligadas ao agenciamento artístico ou de modelos que justificassem formalmente os valores mencionados. A ausência de detalhamento sobre o contexto das transferências alimentou especulações nas redes sociais, embora os registros não estabeleçam vínculo direto entre a apresentadora e qualquer atividade criminosa.

Além de Luciana, outros nomes conhecidos aparecem nos arquivos tornados públicos, entre eles o músico Mick Jagger, pai de um dos filhos da apresentadora. Outro trecho dos documentos menciona tentativas de comunicação envolvendo pessoas do círculo de Epstein, com referências a contatos com figuras públicas, sem detalhar o conteúdo dessas interações ou indicar participação em crimes.

Jeffrey Epstein havia sido condenado anteriormente por crimes sexuais e voltou a ser preso anos depois, em um caso que ganhou ampla repercussão global. Desde então, a divulgação progressiva de documentos oficiais tem ampliado o interesse público e reacendido debates sobre a extensão de sua rede de relacionamentos e movimentações financeiras.

A coluna Fábia Oliveira informou que procurou a assessoria de Luciana Gimenez para comentar as informações, mas não obteve retorno até o fechamento da publicação.