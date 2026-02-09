247 - Mensagens trocadas entre Jeffrey Epstein e Steve Bannon revelam conversas diretas sobre a China, sua liderança política e o papel dos Estados Unidos na disputa pela hegemonia global. Os diálogos fazem parte do mesmo conjunto de registros que expõem a proximidade entre o financista e o estrategista político ligado à direita radical norte-americana, evidenciando o tom agressivo e ideológico que permeava suas trocas privadas. As informações são da RT.

As informações constam de documentos e divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos e pelo Comitê de Supervisão da Câmara. O material reúne mensagens de texto trocadas ao longo de 2018 e 2019, período em que Bannon buscava articular um projeto político internacional após deixar o governo do presidente dos Estados Unidos Donald Trump.

Em uma das conversas, Epstein inicia o diálogo perguntando: “Livre agora?”. Em seguida, faz uma reflexão ampla sobre o cenário global, relacionando disputas comerciais à reorganização do poder mundial. “Essas conversas sobre comércio agora fazem parte do pano de fundo dos mercados globais pelos próximos… 10 a 20 anos, à medida que esses países e economias definem seu lugar relativo no mundo e como vamos reorganizar a estrutura global como um todo para levar em conta a ascensão da China, para levar em conta um ambiente multipolar”, escreveu o financista.

Epstein também sugere uma conversa direta por telefone. “Vou te ligar de um número estranho… é só me dizer um horário”, afirma em outra mensagem. A resposta de Bannon explicita o tom confrontacional que marcaria o restante do diálogo: “Nós vamos destruir a China”.

A partir daí, Epstein reage com cautela e tenta enquadrar a estratégia em termos mais técnicos e sistêmicos. “Parece o WWF… como você vai saber que está vencendo? Ou que venceu / Juros caindo agora. Melhor do que um corte de juros… ainda estou esperando meu dólar, cara. O sistema não é uma máquina. Cuidado com o pensamento antigo… agora é política. Mercados, ciber. Criem efeitos de rede”, escreveu.

Bannon, então, detalha um cenário de ruptura direta com a liderança chinesa. “Quando Xi e Wang Qishan forem removidos ou renunciarem — destruam o quadro radical, coloquem nossos homens, causem caos em todos os colaboradores no Ocidente”, afirmou. Em outra mensagem, ele sintetiza sua visão estratégica de longo prazo: “A América como hegemonia global por 100 anos”.

Epstein responde tentando traduzir o objetivo político em termos de método. “Ok, então, se eu entendi, vocês querem vencer por nocaute ou nocaute técnico (TKO). O sistema deles é frágil. Vocês deveriam decidir se usar o comércio como um enorme martelo que se move devagar é o melhor caminho.”