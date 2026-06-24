Funcionária pública, esposa de Ramagem chega a 7 meses sem trabalhar

247 - A procuradora do estado de Roraima Rebeca Ramagem, esposa do ex-deputado federal Alexandre Ramagem, chegou a sete meses longe do serviço público enquanto vive nos Estados Unidos com o marido e as filhas. O afastamento foi ampliado pela Procuradoria-Geral do Estado de Roraima (PGE-RR) por meio de uma licença-prêmio válida até 7 de julho, segundo o jornal O Globo.

Rebeca completou na terça-feira (23) 218 dias afastada das funções, período equivalente a sete meses. Com a soma de férias, prorrogações, recesso forense, licença-prêmio e afastamentos não reconhecidos, a procuradora deverá alcançar 233 dias sem trabalhar.

Licença-prêmio foi concedida após férias

A licença-prêmio de Rebeca Ramagem foi concedida em 9 de maio, após o fim de um período de 78 dias de férias. De acordo com nota da PGE-RR, o benefício corresponde ao quinquênio trabalhado entre março de 2020 e março de 2025.

Ainda conforme o órgão, a licença foi publicada em portaria interna no dia 6 de março e autoriza o afastamento da procuradora entre 9 de maio e 7 de julho de 2026.

Rebeca Ramagem afirma que sofre perseguição política

Nas redes sociais, Rebeca Ramagem afirmou que não recebeu remuneração durante o período em que esteve afastada e disse estar submetida a uma “violação constitucional” por permanecer há sete meses com o salário suspenso e as contas bancárias bloqueadas.

“Vale lembrar que férias, licenças e afastamentos legalmente concedidos possuem natureza remunerada. Trata-se de um direito assegurado pela legislação”, escreveu a procuradora.

Nos últimos meses, Rebeca declarou que queria continuar exercendo suas atividades, mesmo com o salário suspenso por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) e após uma perícia feita por telemedicina ter sido invalidada pela junta médica.

A procuradora citou a possibilidade de desempenhar tarefas “integralmente online”, incluindo protocolos, audiências e despachos virtuais. Ao ser cobrada a retomar o trabalho presencial, argumentou que atua in loco desde 2016 e afirmou que “não há justificativa técnica e operacional para exigir presença física, quando a própria natureza do trabalho é remota”.

“Eu estou pedindo para ir trabalhar, mesmo com o salário suspenso. Mantenho a minha disposição de exercer minhas funções por compromisso com o serviço público. Ainda assim, tentam me impedir de contribuir. Trata-se de um ato arbitrário, que reforça de forma inequívoca o cenário de perseguição política”, disse Rebeca em vídeo publicado nas redes sociais.

Lotação na PGE-RR em Brasília

Rebeca Ramagem está lotada desde 2020 na Coordenadoria da Procuradoria-Geral do Estado de Roraima em Brasília. Ela atua em processos que tramitam nos tribunais superiores.

A procuradora estava de férias desde novembro e apresentou sucessivos pedidos de prorrogação. Paralelamente, tenta reverter no STF o bloqueio de suas contas bancárias.